Svolta in vista dell’incoronazione ufficiale di Re Carlo III. Pare che il principe Harry verrà perquisito. C’è un forte timore…

Il 6 maggio 2023 ci sarà l’incoronazione di Re Carlo III e nelle ultime ore e, anche se non ci sarebbero ancora conferme ufficiali, pare proprio che in quella data ci saranno anche Harry e Meghan Markle che sarebbero stati invitati. A far parlare, però, adesso è un retroscena che dovrebbe essere messo in atto nei confronti del Principe. Il ragazzo potrebbe essere perquisito dalle guardie reali.

Harry sarà perquisito prima dell’incoronazione di Re Carlo

Principe Harry

A rivelare quello che sembra essere a tutti gli effetti un clamoroso retroscena sulla prossima incoronazione di Re Carlo, è stato David Emanuel, ex stilista della principessa Diana. L’uomo, nel corso della trasmissione GBNews di Dan Wooton The Clashha, ha affermato che prima dell’incoronazione ufficiale, il Duca di Sussex, dunque Harry, dovrebbe essere perquisito.

Dietro questa decisione ci sarebbe la volontà del Re ma di tutta la Famiglia Reale, di evitare che possa condividere le registrazioni con Netflix o altre società con cui è sotto contratto.

La perquisizione dovrebbe quindi accertare che il ragazzo non sia in possesso di qualche filo relativo ad un microfono segreto.

Durante il dibattito su GBNews, è venuto fuori anche che nel corso della giornata speciale per Re Carlo, i rapporti con il figlio e Meghan potrebbero essere decisamente limitati, magari con un qualcosa da leggere e basta.

I rapporti, quindi, sebbene i due verranno invitati, resteranno ancora decisamente tesi e sarebbero stati messi in atto tutti i piani possibili per evitare la condivisione di ulteriori informazioni private dopo quelle già venute a galla nella docuserie e nell’autobiografia del principe.

Staremo a vedere se effettivamente sarà così e se ci saranno nuovi colpi di scena.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della Famiglia Reale:

