La battaglia continua e Giovanni Allevi vuole vincere nonostante tutto. L’artista ha raccontato le conseguenze del mieloma per il suo corpo.

Da circa un anno Giovanni Allevi combatte contro un cancro, un mieloma multiplo che gli è stato diagnosticato lo scorso giugno. L’artista non ha mai fatto segreto delle sue condizioni e anche in queste ore, via social, ha risposto in modo molto onesto ai fan che gli domandavano come stesse.

La lotta di Giovanni Allevi contro il tumore

Giovanni Allevi

“Come sto? In tanti me lo chiedete. Non bene, è forse il periodo più difficile della mia vita. Ma le terapie stanno facendo il loro lavoro. Grazie a tutti per le manifestazioni di affetto”, ha raccontato Giovanni Allevi a chi gli chiedeva come stesse.

La spiegazione di ciò che sta vivendo arriva poco dopo come ripreso anche da Il Fatto Quotidiano: “Il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolare le vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e forse rimarranno doloranti per sempre”.

Nonostante tutto, però, l’artista spiega: “E allora mi chiedo cosa significhi combattere. Combattere significa resistere al dolore fisico e, come dicevano i greci, ‘io posseggo il dolore ma non ne sono posseduto. Le mie mani ora tremano per i farmaci, ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare”.

E la speranza è che molto presto possano arrivare notizie confortanti sulle sue condizioni che possano rivederlo in forma ad incantare tutti con la sua arte.

Di seguito il più recente post Instagram del cantante nel giorno di San Valentino:

