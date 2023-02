Esce allo scoperto Emily Ratajkowski che sui social appare senza veli con quello che è ufficialmente il suo nuovo compagno.

Bellissima e irresistibile ma anche trasgressiva e sopra le righe. Emily Ratajkowski si conferma tutto questo e lo fa nel modo più social possibile: una foto scandalo con la nuova fiamma. Il tutto… senza veli e nel giorno di San Valentino.

La foto senza veli di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

Dopo i tanti rumors sul suo conto e le possibili nuove fiamme della sua vita, Emily Ratajkowski ha usato un modo davvero originale per svelare, a questo punto ufficialmente, chi sia il suo nuovo compagno.

La donna si è fatta ritrarre in un doppio scatto social da parte di Eric Andrè. “Buon San Valentino”, la didascalia di poche parole scelta per queste foto che fanno decisamente parlare.

Il motivo? I due sono completamente nudi, lui sul divano e con delle emoticon che coprono le parti intime, lei in piedi più distante e ripresa dallo specchio.

Le voci sulla loro possibile relazione erano iniziate già da qualche tempo e adesso sembra tutto diventato ufficiale.

Va detto che a rendere social il tutto non è stata la modella e infleuncer ma l’uomo, noto attore e conduttore televisivo.

Il quadretto “scandaloso” si completa con del vino – un bicchiere in mano ad Eric Andrè – e un tappeto nel quale si vedono i vestiti tolti dei protagonisti. Emily, in lontananza, sembra in realtà avere il reggiseno ma il resto è tutto ben visibile. Specie nell’uomo…

Di seguito anche il post di Eric Andrè su Instagram:

