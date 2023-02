Momento di crisi per Ludovica Valli che ha chiesto alcuni consigli ai fan spiegando le emozioni contrastanti che sta vivendo.

Nelle scorse ore si era mostrata in una partita danza della libertà col suo secondogenito appena nato in braccio. Ora Ludovica Valli è decisamente di altro umore e non si nasconde. Anzi. Proprio questa “tristezza” che la sta assalendo l’ha voluta condividere con i fan chiedendo anche degli aiuti per alcuni sensi di colpa che la starebbero colpendo.

Le lacrime di Ludovica Valli

Ludovica Valli

Attraverso alcune stories Instagram, la bella Ludovica Valli ha voluto chiedere una mano ai seguaci. Mostrandosi in lacrime mentre allatta il neo arrivato Otto Edoardo, l’ex volto di Uomini e Donne ha scritto: “Poi mi dite, o meglio, mi insegnate come si fa a non avere i sensi di colpa verso la primogenita?”.

Una domanda a cui hanno fatto seguito diverse risposte di tante mamme o in generale di utenti che hanno cercato di darle dei consigli. Proprio alcune ore prima, la donna aveva confessato: “Sarò in grado di gestire tutto? Bambini, lavoro, famiglia? Sarò in grado di esserci per entrambi? Sarò in grado di non crollare? Sarò in grado di essere una brava mamma per entrambi?”.

Le parole della ragazza hanno creato sicuramente anche qualche polemica visto che in tanti non hanno ritenuto molto bello mostrarsi piangendo in un momento come l’allattamento perché c’è il rischio di dare un messaggio sbagliato.

Di seguito anche un tenero recente post Instagram della donna:

