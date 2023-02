Un inno alla vita e alla gioia da parte di Ludovica Valli a poche ore dal parto che ha, però, incontrato pareri discordanti sui social.

Solamente pochi giorni fa la lieta notizia della nascita del suo secondo figlio. Adesso, Ludovica Valli ha voluto rendere tutti partecipi della sua grande gioia con una filmato molto tenero che sa tanto di inno alla vita e alla libertà. Un video nel quale la donna si mostra con delle mutande post parto mentre danza col piccolo neonato. Immagine importante ma che ha suscitato qualche polemica.

Il video di Ludovica Valli post parto

Ludovica Valli

Come detto, Ludovica Valli si è mostrata in un video postato sui social mentre è in mutande. Quelle “classiche” molto grandi post parto. Un qualcosa di molto particolare che vuole essere una sorta di inno alla vita e alla libertà di mostrarsi come si è, anche nei difetti.

Un messaggio importante che non è stato, però, apprezzato da tutti. Infatti, su Instagram, nei commenti al filmato, sebbene siano tantissimi i messaggi di sostegno e di affetto, sono altrettanti quelli di critica.

La motivazione sta proprio nelle mutande e nel fatto che secondo alcuni si poteva evitare questo “esibirsi”. “Ma capisco la gioia del piccolo, ma perché in mutande?”. “Potevi metterti una maglia o un pigiama grande”.

Sono questi alcuni dei messaggi di polemica.

Tornata a casa, poi, la mamma bis ha comunque anche dei dubbi e delle insicurezze: “Sarò in grado di gestire tutto? Bambini, lavoro, famiglia? Sarò in grado di esserci per entrambi? Sarò in grado di non crollare? Sarò in grado di essere una brava mamma per entrambi? Come sono tornata dall’ospedale piangerei solo… non me ne vergogno a dirvelo. Mi faccio forza pensando di non essere la sola a sentirsi così. Grazie del grande supporto che mi state dando”, ha scritto nelle sue stories.

Di seguito il post Instagram della donna:

