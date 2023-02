In queste ore Giulia De Lellis è andata negli USA ad assistere al Super Bowl 2023. Uno show che ha visto protagonista Rihanna. Ed è proprio una canzone della donna che pare aver riaperto nella nota giovane showgirl ricordi molto cari a lei e ai suoi fan.

In particolare a quelli che la seguono fin dai tempi di Uomini e Donne e della sua relazione con Andrea Damante…

In modo particolare, Giulia De Lellis si è ripresa piuttosto emozionata mentre ascolta una canzone che la tiene ancora legata ad Andrea Damante. I più attenti alle vicende legate alla donna e al DJ, infatti, ricorderanno gli ultimi momenti della coppia (all’epoca) a Uomini e Donne.

Nel dettaglio un’esterna molto emozionante che aveva avuto come sottofondo musicale il brano di Rihanna e Mikky Ekko intitolato Stay.

La canzone è stato appunto riproposta dalla De Lellis in una sua storia Instagram ripresa poi su altri social dai suoi fan. La ragazza ha anche scritto: “This song…” con tanto di emoticon di due cuori spezzati.

Proprio questa storia ha subito generato grande clamore anche nei suoi fan che si interrogano ora sul significato. Che Giulia stia attraversando qualche problema col suo attuale fidanzato? O che possano esserci delle novità con Damante?

Al momento Giulia è fidanzata con Carlo Beretta e Damante con l’attrice Elisa Visari. Ma chissà…

Di seguito il post Twitter di un utente che ha ricordato appunto la storia tra i due ex volti di Uomini e Donne:

A Giulia De Lellis non passerà mai.. ED IO COME LEI 💔💔💔 pic.twitter.com/14RFmokHaP

