Una storia social di Aurora Ramazzotti ha preoccupato i fan che aspettano sue notizie. La ragazza era di fretta in auto…

Una storia social su Instagram di Aurora Ramazzotti ha generato grande attenzione da parte dei suoi seguaci. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, infatti, è sembrata di fretta in macchina, forse per la necessità di sbrigarsi – secondo qualcuno – per dirigersi per un controllo per la gravidanza.

Aurora Ramazzotti va di fretta: che succede?

Aurora Ramazzotti

Incinta e, ormai, giunta all’ultimo periodo di gravidanza, Aurora Ramazzotti ha creato un piccolo giallo con una storia social che ha lasciato dei dubbi nei suoi fan e nelle persone che la seguono. La bella showgirl, infatti, dovrebbe partorire il suo primo figlio molto presto.

Un suo messaggio, con tanto di parole che aprono a mille interpretazioni, ha quindi insospettito i fan. “Non so cosa mi sono messa”, ha scritto la ragazza mentre pare essere in auto e piuttosto di fretta. Qualcuno ha ipotizzato si tratti di una urgenza medica, magari dovuta proprio all’imminente parto, altri ad una semplice gag relativa ad un look un po’ strano: piumino oversize, cappello di lana e degli occhiali da sole.

Al momento non è dato sapere se si tratti solo di “sospetti” infondati oppure sei gli utenti social ci hanno visto bene. Aspettiamo tutti notizie dalla diretta interessata o dal compagno e futuro papà Goffredo Cerza.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della showgirl:

