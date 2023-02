Che qualcosa non vada tra Chiara Ferragni e Fedez pare evidente. Dopo le scintille sul palco dell’Ariston nell’ultima serata di Sanremo è venuta a galla anche una diretta social nella quale la donna ha chiuso la comunicazione col marito in malo modo. Ora, però, un segnale di ulteriore crisi, almeno momentanea, pare essere venuto allo scoperto. A darlo, il rapper, sempre su Instagram…

Come detto, pare esserci aria di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez. Ora appare evidente e la conferma è stata data, in un certo senso, dai messaggi dei diretti interessati.

Se da una parte l’imprenditrice digitale ha pubblicato alcuni post e stories senza il marito, lo stesso ha fatto il rapper che, però, ha aggiunto anche un altro messaggio, decisamente emblematico.

Il cantante, infatti, ha riproposto un suo messaggio Twitter dello scorso 7 febbraio, quando stava incoraggiando la moglie nella prima serata del Festival e lo ha fatto su Instagram. Questa volta togliendo il dettaglio della data.

Un messaggio semplice che diceva solo: “Sono fiero di te. Ti amo”. Parole che sembrano rimarcare una sorta di “scuse” da parte dell’uomo per alcuni comportamenti non troppo consoni negli ultimi giorni, compreso quel bacio con Rosa Chemical che ha fatto tanto parlare nella serata finale del Festival.

Di seguito il post Twitter del rapper che risale al 7 febbraio riproposto in questi minuti nelle stories Instagram ma senza data:

