Sta facendo ancora molto parlare il bacio tra Fedez e Rosa Chemical andato in scena al Festival di Sanremo 2023. Era tutto programmato?

A prendersi la scena nella finale del Festival di Sanremo 2023 non è stato solo il vincitore Marco Mengoni. Infatti, durante la serata, sul palco dell’Ariston se ne sono viste davvero di tutti i colori. Non solo musica, ma anche dei baci decisamente inaspettati. In particolare spicca quello tra Fedez e Rosa Chemical che, durante l’esibizione di quest’ultimo, si sono resi protagonisti di un siparietto che, tra l’altro, avrebbe fatto infuriare Chiara Ferragni. Ma sui fatti andati in scena c’è un forte sospetto: tutto, forse, era programmato…

A fare chiarezza è stato Rosa Chemical durante Domenica In. Il cantante ha detto che con Fedez ne avevano parlato il pomeriggio a Muschio selvaggio. “Sapevo che lui sarebbe stato in prima fila, quindi avevamo detto che nel caso sarei andato a prendere. Però era per gioco, per scherzare. Non pensavo sarebbe successo quello che è successo” ha detto a Mara Venier.

Fedez e Rosa Chemical: bacio programmato?

Fedez

Ad aver fatto venire tanti sospetti ai telespettatori e agli utenti social, infatti, non tanto quanto avvenuto in diretta sul Palco dell’Ariston, quanto era successo nelle ore precedenti alla finale di Sanremo.

Rosa Chemical era stato ospite del marito di Chiara Ferragni, di Luis Sal e Beppe Vessicchio a ‘Muschio Selvaggio’. Quasi alla fine della chiacchierata, infatti, Fedez si è lasciato andare ad una frase: “Io sarò in prima fila patato, vieni a salutarmi mentre canti. Ci possiamo dare un bacino? Con la lingua eh, con la lingua”.

Dal canto suo il cantante in gara al Festival ha risposto: “Eh ma non raccontare tutto”.

Di seguito anche un post su Twitter di un utente con il bacio andano in scena sul palco dell’Ariston durante la finale di Sanremo 2023:

IL LIMONE TRA ROSA CHEMICAL E FEDEZ IN MONDOVISIONE #Sanremo2023 pic.twitter.com/Bkc3lfcvCG — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG