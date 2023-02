Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo è diventato uno dei momenti più memorabili dell’Ariston. Tuttavia, cosa ne pensa Chiara Ferragni? Durante la diretta sul palco dell’Ariston, l’imprenditrice digitale ha scherzato dicendo: “Adesso ho guadagnato un bonus limone”. Ma gli occhi indiscreti dei social hanno catturato un momento di tensione tra la coppia, o almeno così sembrerebbe.

In un video condiviso sui social media, ripreso da uno spettatore in sala, si vede Fedez salire sul palco durante una pausa pubblicitaria. Il rapper si avvicina a Chiara Ferragni con le braccia aperte, ma lei indietreggia.

Nonostante i due sembrino sorridere, la Ferragni lo invita a seguirla dietro le quinte. Non è noto cosa sia accaduto dietro il palco dell’Ariston, ma i social media sono sicuri che “Chiara gli abbia fatto una bella ramanzina”, come scrive un utente su Twitter,

