I migliori gossip della settimana sono ricchi di news da Sanremo ma non solo. Dal caso Blanco alle love story fino ad una lieta nascita…

Giorni ricchi di news tra tv, spettacolo e cronaca rosa. Non solo il Festival di Sanremo, dove non certo in modo positivo è stato Blanco a prendersi la scena al debutto, ma anche tanti amori, dichiarazioni forti e qualche retroscena. Vediamo i migliori gossip della settimana dal 6 al 10 febbraio 2023.

I migliori gossip della settimana: la follia di Blanco

Blanco Sanremo 2023

Si parte dal pezzo forte di inizio settimana. Con il via del Festival di Sanremo, tutto ci si sarebbe potuti aspettare ma non quanto accaduto con Blanco. L’artista, non in gara, al momento della sua seconda esibizione per presentare la sua nuova canzone, ha avuto dei problemi tecnici con la voce in cuffia. La reazione? Uno sfogo delirante sui fiori della coreografia. Calci e distruzione ai vasi presenti sul palco. Una situazione che è stato colta con fischi del pubblico e l’imbarazzo generale.

Di seguito anche il post Instagram del Festival sull’accaduto:

Il debutto di Chiara Ferragni a Sanremo

Chiara Ferragni Amadeus Gianni Morandi

Ma la prima serata della settimana del Festival ha visto anche note liete come il debutto sul palco di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha incantato tra look e messaggi trovando una risposta positiva della critica che ha apprezzato il suo esordio in tv all’Ariston.

Ludovica Valli mamma bis

Ludovica Valli

Cambiamo per un attimo tema, e spostiamoci da Sanremo a casa Valli. La giovane Ludovica, nota al pubblico anche per la sua partecipazione passata a Uomini e Donne, è diventata mamma bis. Nato in settimana il bimbo Otto Edoardo.

Scintille a Sanremo tra Anna Oxa e Madame?

Anna Oxa

Nella terza serata del Festival, oltre alla gara tra gli artisti, a prendersi la scena un presunto diverbio andato in scena dietro le quinte. Protagoniste sarebbero state Anna Oxa e Madame. Tra le due sarebbero volati dei bicchieri d’acqua. Sul tema ci sono state solo smentite ma secondo qualcuno, un fondo di verità pare esserci…

Le rivelazioni choc di Oriana al GF Vip

Oriana Marzoli

Sebbena a prendersi la scena in settimana sia stato il Festival di Sanremo, la programmazione Mediaset è andata avanti e con essa anche il GF Vip. Spiccano, in tal senso, alcune recenti dichiarazioni choc di Oriana Marzoli che ha parlato di cosa era accaduto col suo ex: “Non sono pazza, lui si è comportato in un certo modo e io ho risposto. Ho dato tutto a questa persona. Quella notte mi ha tagliato le mutande”, alcune delle parole della donna che aveva anche passato una notte in carcere dopo quei fatti.

