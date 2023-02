Ecco il video di Blanco a Sanremo 2023 durante l’esibizione di L’isola delle rose, terminate con i vasi di fiori fatti a pezzi sul palco.

Le esibizioni dei cantanti in gara, il monologo di Chiara Ferragni, quello di Roberto Benigni sulla Costituzione con la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tra il pubblico in teatro: sono questi alcuni dei momenti più importanti della prima serata del Festival di Sanremo 2023 ma ciò che ha contraddistinto la puntata d’apertura del Festival è stato quanto fatto da Blanco mentre cantava la sua L’isola delle rose. Il cantante, vincitore della scorsa edizione del Festival, ha spaccato tutti i vasi di fiori posti sul palco del Teatro Ariston perché, come ha spiegato, aveva un problema con la cuffia che non gli permetteva di sentire la sua voce e portare avanti l’esibizione come avrebbe voluto. Se non avete visto la scena in diretta, ecco il video di Blanco a Sanremo 2023 mentre si esibisce e poi rompe tutti i vasi di fiori.

Dove vedere Blanco a Sanremo 2023: il video dove rompe i vasi di fiori sul palco

Blanco aveva iniziato a cantare la sua L’isola delle rose ma dopo poco ha iniziato a segnalare i problemi alla cuffia, la musica è però proseguita e, anziché fermarsi o continuare a cantare, l’artista ha concluso la sua esibizione rompendo tutti i vasi di fiori presenti sopra il palco del Teatro Ariston.

Quando la musica si è fermata il pubblico ha reagito con sonori fischi verso il cantante, nel frattempo Amadeus è intervenuto sul palco cercando di capire cose fosse successo e il motivo che ha spinto Blanco al suo gesto. Il presentatore ha poi proposto al cantante di tornare a esibirsi più tardi nel corso della puntata ma alla fine una seconda esibizione non c’è stata.

Ecco il video di Blanco che sfascia i vasi di fiori a Sanremo 2023.

