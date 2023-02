Ilenia e Riccardo sono due ragazzi di vent’anni molto innamorati tra di loro che decidono di sposarsi. Il problema sono però i due padri: uno è il rigido sindaco di un paese del sud Italia, l’altro un imprenditore del nord Italia con simpatie leghiste per nulla velate. E’ questa la trama di Compromessi sposi, divertente commedia del 2019 diretta da Francesco Miccichè. Vediamo ora le location di Compromessi sposi.

Compromessi sposi è ambientato principalmente in due luoghi: Gaeta e Formia. Sono proprio questi due i luoghi dove è stato girato il film, nei quali attori, attrici, regista hanno lavorato a novembre e dicembre del 2018 per girare tutte le scene.

Ma quali sono esattamente le location principali di Compromessi sposi? Tra i luoghi dove è stato girato il film c’è il Palazzo Comunale di Gaeta che si trova Piazza XIX maggio: è qui che si trova l’ufficio del sindaco, sia nel film che nella realtà.

A Formia invece il luogo principale dove sono state effettuate le riprese è il Grande Albergo Miramare. Sempre a Formia c’è anche un altro paese che ha ospitato le riprese di Compromessi Sposi: si tratta del caratteristico Borgo di Mola, con il suo castello e con il suo tipico faro.

I due protagonisti principali di Compromessi sposi sono Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme, che interpretano rispettivamente i panni di Diego Loperfido e Gaetano De Rosa, i padri dei due giovani protagonisti. Ilenia e Riccardo sono invece interpretati da Grace Ambrose e da Lorenzo Zurzolo.

Nel cast di Compromessi sposi troviamo anche Valeria Bilello, Rosita Celentano, Elda Alvigni, Dino Abbrescia, Susy Laude, Federico Riccardo Rossi, Lorenzo Sarcinelli e Sergio Friscia.

