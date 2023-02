Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere su Resta con me, la fiction di Rai con protagonista Francesco Arca.

Ogni anno la Rai lancia nuove fiction, tra le novità del 2023 c’è Resta con me. Andrà in onda in prima serata a partire da domenica 19 febbraio 2023 su Rai 1, in pratica prenderà il posto di Lolita Lobosco 2 nel palinsesto di Rai 1. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere proprio riguardo a Resta con me.

Resta con me: la trama della fiction

Il protagonista di Resta con me è il vice questore della Polizia di Napoli, Alessandro Scudieri. E’ sposato e la moglie è incinta del loro primo figlio. La vita del protagonista cambia rapidamente quando è coinvolto, insieme alla moglie Paola, in una sparatoria.

Francesco Arca

Questo fatto porterà a profondi cambiamenti nella vita del protagonista: la moglie lo lascia e lui si trasferisce all’Unicità di Intervento della Polizia, un’unità che lavora solamente di notte, dal tramonto all’alba. Dovrà risolvere varie indagini, situazioni pericolose e cercare di recuperare anche la relazione con la propria moglie.

Resta con me: il cast della fiction

Il protagonista di Resta con me è Francesco Arca, che veste i panni del vice questore Alessandro Scudieri. La moglie Paola è invece interpretata da Laura Adriani. Nel cast della fiction di Rai 1 ci sono anche Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Mario Di Leva, Chiara Celotto, Amedeo Gullà, Angela Ciaburri e Claudia Tranchese.

La regista della fiction Resta con me è Monica Vullo, che ha diretto anche Distretto di Polizia, Don Matteo, Un Passo dal Cielo e I Bastardi di Pizzofalcone.

Resta con me: gli episodi della fiction

Gli episodi della prima stagione di Resta con me sono in totale 8 che verranno trasmessi in quattro puntate in onda in altrettante settimane su Rai 1.

