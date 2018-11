Scopriamo chi è Francesco Arca: da Uomini e Donne a film di successo, passando per la fidanzata Irene Capuano e due figli…

Una vita ricca di soddisfazioni ma anche di difficoltà quella di Francesco Arca, attore italiano nato il 19 novembre 1979 (segno zodiacale Scorpione) a Siena. A cominciare dall’infanzia difficile, segnata dalla scomparsa improvvisa del padre, paracadutista di professione. Il piccolo Francesco, infatti, lo perse all’età di soli 9 anni in seguito a un incidente sul lavoro che gli fu letale.

L’attore è sempre stato in grado di rialzarsi e di continuare a inseguire i suoi sogni, e nel corso della sua carriera ha ottenuto molte gratificazioni, inizialmente come modello e poi come attore. Andiamo alla scoperta della vita privata e della carriera di Francesco Arca!

Francesco Arca: fidanzata e vita privata

Francesco Arca e Irene Capuano si sono conosciuti nel 2003 e la loro storia d’amore è stata un po’ travagliata: “Mi sono fidanzato la prima volta con lei alla vigilia della mia partecipazione a Uomini e Donne, ma c’eravamo lasciati dopo un anno. Ci siamo rimessi insieme nel 2010, ma è durata fino al 2011. Poi, dopo tre anni di lontananza, nel settembre 2013, è scoppiato di nuovo, per la terza volta, l’amore tra noi. Come dire che la fiamma ora arde di più“, ha rivelato ha rivelato al settimanale F.

E la terza volta è quella buona perchè la coppia avuto due figli: Maria Sole, nata il 1 settembre del 2015 e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018.

Curiosamente, Irene Capuano fu corteggiatrice a sua volta a Uomini e Donne (corteggiò Fernando Vitale nel 2005/06).

Bello, anzi bellissimo, Francesco Arca è alto 1,82 m e ha conquistato il cuore di tante donne. Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stato fidanzato con Carla Velli, (che fu la sua scelta durante il trono di Uomini e Donne) Jennipher Rodriguez e le attrici Laura Chiatti, Anna Safroncik e Luisa Corna.

La storia più seria che ricordiamo è senza dubbio quella con la collega Laura Chiatti. Oggi entrambi hanno altri compagni (e rispettivi figli) ma hanno mantenuto un buon rapporto: “Ho mantenuto ottimi rapporti con l’attore Francesco Arca (…) Ci frequentiamo con i nostri rispettivi partner e figli. Dopo l’amore è rimasto un grande affetto. È una cosa molto bella”, ha raccontato Laura a Grazia.

Francesco Arca, da Uomini e Donne a James Bond

La carriera di Francesco Arca comincia nel 2004, quando esordisce nel mondo della televisione prendendo parte a Volere o volare, reality condotto da Maria De Filippi. Nello stesso anno partecipa anche a Uomini e donne, programma che lo renderà subito popolarissimo. La scelta di Francesco Arca è stata Carla Velli, ma tra loro finì poco dopo il termine del dating show.

Dopo la partecipazione a Uomini e donne, Francesco diventa uno dei personaggi più desiderati e richiesti del mondo dello spettacolo. Il suo successo lo porterà a posare senza veli per un calendario campione di vendita.

Il mondo della televisione e dei reality show lo affascina fin da subito, tant’è che nel 2006 partecipa anche alla terza edizione de La Fattoria, reality condotto da Barbara D’Urso, ma anche ad altre trasmissioni come Pequeños gigantes Italia e Pechino Express.



Il sogno della sua vita però è quello di fare l’attore. E nel 2006 arriva finalmente la svolta. Francesco, infatti, scopre dentro di sé la voglia di spingersi più in là, di superare i suoi limiti, e di tentare la carriera di attore professionista. Decide di trasferirsi a Roma e, nella Capitale, frequenta diversi corsi di recitazione e dizione, fino a quando non arrivano le prime parti in alcune fiction italiane, come Incantesimo 10, Carabinieri e Don Matteo 7.

Nel 2009 arriva finalmente anche l’esordio sul grande schermo nel film Scusa ma ti voglio sposare, pellicola diretta da Federico Moccia, dove Francesco recita a fianco di attori come Raul Bova e Michela Quattrociocche. Da lì saranno tanti i ruoli che l’attore riuscirà a conquistarsi: nel 2012 viene scritturato per la fiction Le tre rose di Eva, e subito dopo arrivano i primi ruoli importanti da protagonista, dapprima nella sesta stagione de Il commissario Rex e poi nel 2014 al fianco di Kasia Smutniak nel film Allacciate le cinture, lungometraggio di Ferzan Özpetek.

Nel 2015 ottiene una parte in una pellicola internazionale: James Bond Spectre di Sam Mendes.

Fonte foto: https://www.instagram.com/irenecapuano/