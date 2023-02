Ecco dove vedere il video di Fedez a Sanremo 2023: la sua canzone contro il viceministro Galeazzo Bignami e il Codacons fa discutere.

Se nella prima serata del Festival di Sanremo 2023 era stata l’esibizione di Blanco a far discutere più di ogni altra cosa, con il cantante che ha sfasciato le fioriere sul palco del Teatro Ariston, nella seconda puntata a far parlare di sé è stata l’esibizione di Fedez. Il rapper ha cantato un brano in cui si è scagliato contro il viceministro Galeazzo Bignami e contro il Codacons, ma si è anche schierato in difesa del collega Rosa Chemical (la sua partecipazione a Sanremo era stata contestata da alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, proprio il partito del viceministro Galeazzo Bignami) e ha omaggiato Gianluca Vialli. Ecco dove vedere il video di Fedez a Sanremo 2023.

Dove vedere Fedez a Sanremo 2023: il video della canzone dissing

Il video dell’esibizione di Fedez a Sanremo 2023, così come tutte le altre clip con i momenti più importanti del Festival (oltre alle puntate intere) è disponibile su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai a cui si può accedere gratuitamente da Smart TV, tablet, smartphone o computer in due modi: scaricando l’apposita app o collegandosi al sito.

Ma il video del dissing di Fedez ha fatto in fretta il giro del web ed è stato condivido sui social da diversi utenti. Ecco il video della canzone di Fedez a Sanremo 2023:

Fedez: la canzone a Sanremo 2023

Ma cosa ha detto Fedez nella sua canzone? Il passaggio in cui ha attaccato il viceministro Galeazzo Bignami e altri esponenti di Fratelli d’Italia è questo: “Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler. Purtroppo l’aborto è un diritto sì, ma non l’ho detto io l’ha detto un ministro”.

E poi contro il Codacons: “A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guardo come mi diverto”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG