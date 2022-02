Michele Riondini e Lucrezia Guidone sono i protagonisti di Fedeltà: ecco le location della serie TV italiana di Netflix.

Da diverso tempo ormai Netflix ha deciso di puntare sulle serie TV made in Italy, tra queste c’è anche Fedeltà, serie TV che è tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli. La storia ruota intorno a una coppia, Carlo e Margherita: il primo è un professore part-time, la seconda è invece un architetto. I due sono innamorati l’uno dell’altro ma entrambi sono anche attratti da altre persone: Carlo da una sua studentessa, Margherita invece dal proprio fisioterapista. Vediamo ora quali sono le location di Fedeltà.

Fedeltà: le location della serie TV

Gli episodi di Fedeltà sono in totale sei e sono disponibili su Netflix a partire da lunedì 14 febbraio: per l’uscita di questa storia d’amore è stato scelto proprio il giorno di San Valentino.

Michele Riondino

Le riprese dei sei episodi della serie TV si sono concentrate su tre città: Milano, Roma e Rimini. Quest’ultimo in particolari è stata teatro di molte altre produzioni Netflix, da L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Sotto il sole di Riccione e anche San Patrignano.

Tra le location riminesi di Fedeltà troviamo la zona della Vecchia Pescheria, Borgo San Giuliano, piazza Tre Martiri e il centro storico e anche il porto di Rimini, nella zona della palata.

Fedeltà: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, i due protagonisti principali di Fedeltà sono Carlo Pentecoste e Lucrezia Guidone che sono interpretati rispettivamente da Michele Riondino (il protagonista di disveste serie TV Rai come Il giovane Montalbano, Pietro Menna – La freccia del sud e La guerra è finita) e Lucrezia Guidone.

Nel cast della serie TV sono inoltre presenti anche Carolina Sala (che veste i panni di Sofia, la studentesse di cui si invaghisce Carlo) e Leonardo Pazzagli (che interpreta il ruolo di Andrea, il fisioterapista su cui invece fantastica Margherita).

