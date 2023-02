Ecco dove vedere Roberto Benigni a Sanremo 2023: il suo intervento è quello che ha aperto la prima serata del Festival.

Il Festival di Sanremo 2023 si è aperto con un monologo sulla Costituzione Italiana di Roberto Benigni: un intervento che è stato accolto con un lungo e convinto applauso da tutti i presenti al Teatro Ariston, compreso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (è stata la prima volta che un Presidente della Repubblica ha presenziato al Festival di Sanremo). Se vi siete persi l’intervento di Benigni e volete vederlo (o se invece lo avete visto e volete rivederlo) non c’è nessun problema: vediamo come fare.

Dove vedere Benigni a Sanremo 2023

Su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai a cui si può accedere gratuitamente dalla propria smart TV, dallo smartphone, dal tablet o anche dal computer (o tramite l’apposita App o collegandosi direttamente al sito), non solo si possono vedere tutte le puntate del Festival di Sanremo 2023 in diretta streaming o rivedere in qualsiasi altro momento, ma sono presenti anche le clip con tutti i momenti più importanti del Festival.

Non poteva quindi certo mancare il bel monologo di Roberto Benigni dal palco del Teatro Ariston, considerato che è stato uno dei momenti più importanti della serata di apertura dl Festival (ma è destinato a esserlo in generale dell’intero Festival di Sanremo 2023): c’è infatti il video dell’intervento integrale di Roberto Benigni.

https://www.raiplay.it/video/2023/02/Sanremo-2023-prima-serata-Roberto-Benigni-mattatore-allAriston-09c6d8f8-0ae4-491f-b276-0e6c43ff2ab0.html

Tra l’altro il monologo di Benigni è stato anche l’ultimo momento del Festival a essere visto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che al termine dell’intervento del comico toscano ha lasciato il Teatro Ariston.

Sanremo 2023: il discorso di Benigni

Il monologo di Roberto Benigni sulla Costituzione si è aperto così: “Quest’edizione è particolare perché cade nel 75° anniversario della Costituzione, e la Costituzione è legatissima con l’arte, la Costituzione è un’opera d’arte e ogni parola sprigiona una forza evocativa e rivoluzionaria, perché butta all’aria l’oppressione e la violenza che c’era prima, ci fa sentire che viviamo in un Paese che può essere giusto e bello, che si può vivere in un mondo migliore. È un sogno fabbricato da uomini svegli, ed è una cosa che può accadere una volta nella storia di un popolo”.

