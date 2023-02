Elena Sofia Ricci è la protagonista principale di Fiori sopra l’inferno: dal cast alla trama, tutto sulla fiction di Rai 1.

Elena Sofia Ricci il pubblico di Rai 1 è abituato a vederla nei panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti ma ora è protagonista anche di un’altra fiction Rai: Fiori sopra l’inferno. Si tratta di una serie TV thriller, ambientata in un caratteristico paesino tra le montagne, che va in onda su Rai 1 in prima serata a partire da lunedì 13 febbraio, riempiendo quindi di fatto il posto nel palinsesto che è stato lasciato libero dalla conclusione della prima stagione di Black Out – Vite sospese. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Fiori sopra l’inferno.

Fiori sopra l’inferno: anticipazioni e trama della serie TV

La protagonista di Fiori sopra l’inferno è Teresa Battaglia, commissario di polizia esperta che lascia la città per trasferirsi, accompagnata dalla propria famiglia, in un paesino di montagna nel quale dovrà indagare su diversi casi.

Elena Sofia RIcci

Ad aiutarla ci sono il giovane ispettore Massimo Marini e l’ispettore capo Giuseppe Parisi, un amico di lunga data della protagonista che conosce anche tutte le fragilità che di nascondono dietro le apparenze. In questo luogo nuovo, Teresa Battaglia dovrà misurarsi e confrontarsi anche con i propri limiti.

Questa prima stagione di Fiori sopra l’inferno è composta da sei episodi che verranno trasmessi in tre puntate in altrettante serata sempre al lunedì e sempre su Rai 1.

Fiori sopra l’inferno: il cast della fiction Rai

Come detto in precedenza, la protagonista principale di Fiori sopra l’inferno è Elena Sofia Ricci che interpreta il ruolo di Teresa Battaglia, nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata, che vestano rispettivamente i panni di Giuseppe Parisi e Massimo Marini. Il regista della serie TV è Carlo Carlei.

