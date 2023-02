Ecco dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in streaming, se non avete la possibilità di vederlo in diretta su Rai 1.

Da lunedì 7 a sabato 11 febbraio su Rai 1 va in onda, in diretta dal Teatro Ariston, il Festival di Sanremo 2023. E’ la 73a edizione della storica kermesse musicale italiana e per la quarta volta consecutiva è condotta da Amadeus, che è anche il direttore artistico della manifestazione. Al suo fianco c’è Gianni Morandi, che in passato è stato anche il conduttore per due edizione del Festival, nel corso delle cinque serate si alternano anche una serie di co-conduttrici: Chiara Ferragni (nella prima e nell’ultima serata), Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini. Vediamo ora dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in streaming.

Dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in streaming

Il Festival di Sanremo 2023 è trasmesso ovviamente in TV da Rai 1 ma se non avete la possibilità di vedere le puntate in TV, ma non volete comunque perdervi le varie esibizioni degli artisti e tutti gli altri momenti del Festival, potete sempre seguirli in streaming.

Gianni Morandi e Amadeus

Dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in streaming e gratis? Ovviamente su RaiPlay. E’ la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere da ogni dispositivo collegato alla rete: dalla propria smart TV, dallo smartphone, dal tablet o anche dal computer.

RaiPlay è completamente gratuita e al suo interno possiamo trovare tutti i contenuti (dai film alle fiction passando per i vari programmi televisivi) che vanno in onda sui canali Rai. Si può accedere a RaiPlay scaricando l’apposita App oppure collegandosi semplicemente al sito.

Sanremo 2023 in streaming può essere visto su RaiPlay in diretta ma anche in qualsiasi altro momento: sulla piattaforma vengono infatti caricate tutte le puntate del Festival.

