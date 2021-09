Carlo Cracco conduce su Amazon Prime Video lo show culinario Dinner Club: ecco tutte le location del programma.

Carlo Cracco torna in TV e lo fa con Dinner Club, show culinario disponibile su Amazon Prime Video a partire da venerdì 24 settembre 2021. I protagonisti dello show sono una serie di personaggi famosi che partono per un viaggio con lo chef al termine del quale dovranno poi cucinare per tutti gli altri membri del Dinner Club, mostrando quello che hanno imparato dagli insegnamenti dello stesso Carlo Cracco. Chi sono i concorrenti di Dinner Club? Pierfrancesco Favino, Luciana Littizzetto, Diego Abatantuono, Sabrina Ferilli, Fabio De Luigi a Valerio Mastandrea.

Dinner Club: le location

Ogni concorrente di Dinner Club affronta un viaggio diverso rispetto agli altri (e anche con mezzi di trasporto differenti), l’unico comun denominatore è Carlo Cracco. Fabio De Luigi lo si vede, ad esempio, sull’isola di Mazzorbo, nella laguna Veneta, dove insieme alla chef Chiara Pavan ha imparato i segreti della cucina del Delta del Po, mangiando il Tirot, il Bisato e la salama da sugo ferrarese immersa nel risotto.

Fabio De Luigi

Il viaggio di Luciana Littizzetto è stato invece più a sud, tra la Puglia e la Basilicata: la comica ha potuto assaggiare la calandra, la pecora in pignatta, il caciocavallo podalico di Altamura, la raffinata e le bombette.

Diego Abatantuono ha invece viaggiato con Carlo Cracco in Sardegna, Valerio Mastandrea ha invece percorso (in bici) la Via Silente, nel Cilento, assaggiando le specialità tipiche della zona.

Per Sabrina Ferilli la destinazione del viaggio è stata invece la Maremma dove ha dovuto affrontare una prova con… un uovo sodo. Infine, Pierfracesco Favino ha raggiunto la Sicilia, tra il mare e l’entroterra, gustando i vari sapori di quella terra. “E’ stata un’esperienza formativa e liberatoria. Mi sono sentito libero di essere me stesso” ha commentato l’attore romano.