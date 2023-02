Lunedì 6 febbraio è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata della prima stagione, ma Black Out – Vite sospese 2 si farà?

Con la puntata andata in onda lunedì 6 febbraio 2023 si è conclusa la prima stagione di Black Out – Vite sospese, la fiction di Rai 1 ambientata nell’immaginario paesino di Valdena nel quale, in seguito a una valanga di neve, restano bloccati tutti gli ospiti di un hotel. Tra questi c’è anche chi nasconde dei terribili segreti e che mette in pericolo la vita degli altri. Dopo che la prima stagione è terminata, in molti si stanno domandando se Black Out – Vite sospese 2 si farà oppure no: vediamo ora tutto quello che sappiamo.

Black Out – Vite sospese 2 si farà?

Diamo subito una bella notizia per i tanti telespettatori che hanno seguito tutti gli episodi della prima stagione: ci sarà Black Out – Vite sospese 2a stagione. Ad annunciarlo in via ufficiale è stato Luca Barbareschi, che è il produttore della fiction, nel corso di una puntata del programma I Fatti Vostri.

Alessandro Preziosi

Anche senza l’annuncio di Luca Barbareschi era però facile immaginare che la serie TV sarebbe continuata: la storia raccontata nel corso dei vari episodi si presta infatti a una continuazione e chi ha visto l’ultima puntata sa bene che non tutti i misteri sono stati svelati. Ci sarà quindi tempo nella prossima stagione per scoprire come continuerà questa serie TV, la cui fine definitiva appare comunque ancora molto lontana.

Black Out – Vite sospese: il cast della fiction

Il protagonista principale di Black Out – Vite sospese è il broker finanziario Giovanni Lo Bianco che è interpretato da Alessandro Preziosi. Nel cast della fiction di Rai 1 troviamo anche Rice Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Michael Lumiere, Caterina Shulha, Giorgio Caputo, Riccardo Maria Maniera e Federico Russo.

