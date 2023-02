Ci sarà anche Alessia Marcuzzi al “dopofestival” con Fiorello. La presentatrice ha annunciato la sua partecipazione a Viva Rai 2 Viva Sanremo.

Sono ore di annunci e novità in vista del Festival di Sanremo 2023. Dopo aver appreso da Amadeus e Fiorello della presenza dello showman con Viva Rai 2 come “dopofestival”, ecco arrivare anche il nome di chi accompagnerà l’uomo nell’esperienza: Alessia Marcuzzi. La conduttrice lo ha reso noto nel corso di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio.

Alessia Marcuzzi con Fiorello a Viva Rai 2 Viva Sanremo

Alessia Marcuzzi

L’ennesimo grande annuncio in vista di Sanremo è arrivato. Dopo la notizia del “dopofestival” affidato a Fiorello con Viva Rai 2 Viva Sanremo, ecco essere svelato il nome di chi sarà presente con lo showman. Si tratta di Alessia Marcuzzi che a Che Tempo Che Fa ha annunciato: “Ti voglio dare uno scoop: sarò la donna di Viva Rai2 Viva Sanremo. Mi ha chiamato Rosario mentre ero in treno. Non so cosa farò. Mi ha chiamata e mi ha detto: ‘Sei pronta a tutto? A fare le scalinate, a commentare, ti mettiamo sul tetto del glass’. Ho detto: ‘Sì, faccio tutto quello che volete'”.

Viva Rai 2 Viva Sanremo andrà in onda in diretta su Rai 1 eccezionalmente dal 7 al 10 febbraio 2023, subito dopo la puntata in diretta di Sanremo. Saranno puntate da circa 45 minuti tra notizie, varietà e curiosità dall’Ariston, grazie anche all’inviato al Festival, Gabriele Vagnato. Ci sarà anche Fabrizio Biggio e la trasmissione andrà in onda dallo studio Glass di Via Asiago.

Di seguito anche il post Instagram di Che Tempo Che Fa con l’annuncio della conduttrice:

Riproduzione riservata © 2023 - DG