Scopriamo tutti i dettagli della vita di Alessia Marcuzzi: dal blog La Pinella, passando per il successo nel mondo della moda e gli amori fino alla vita privata.

Alessia Marcuzzi, nata l’11 novembre 1972 sotto il segno dello Scorpione, è uno dei volti televisivi più amati dal pubblico italiano. Simpatica ed esplosiva si conferma tra le regine d’ascolti di Mediaset complice la conduzioni di programmi cult come L’Isola dei Famosi. Oltre ad essere una conduttrice famosa, Alessia Marcuzzi ha dato vita ad un blog di moda dal grande successo internazionale: scopriamo le curiosità sulla conduttrice e sulla sua vita privata!

Tutto quello che non sai su… Alessia Marcuzzi!

– Ha un seguitissimo blog di moda che si chiama La Pinella. L’idea le è venuta per via dei continui messaggi delle fan in cerca di consigli per imitare il suo modo di vestire.

Nel suo blog cerca di offrire consigli sulla moda low cost e ha deciso di chiamarlo La Pinella per via della sua grande passione per la moda.

– A L’Intervista di Maurizio Costanzo ha raccontato di aver avuto delle incomprensioni con Simona Ventura. “Sono rimasta un po’ male con lei e gliel’ho detto anche in faccia quando è tornata, perché quando è tornata ha fatto un paio di interviste dove ha detto ‘Io da conduttrice non avrei fatto la lotta nel fango, non avrei fatto questo e quello’.

Allora quando è tornata ci siamo salutate e le ho detto ‘Mi dispiace che tu abbia detto quelle cose, primo perché sai come sono fatta, secondo perché nelle tue Isole sono successe cose ben più gravi della lotta nel fango e non si è mai fatta problemi…” ha raccontato.

ALESSIA MARCUZZI

– Da bambina era considerata “un piccolo genio“. Ha imparato a leggere a 3 anni e a 16 ha finito il liceo.

– Ha installato un’applicazione sul telefono di suo figlio Tommaso che le permette di sapere sempre dove si trovi. Una volta ha scoperto che avesse marinato la scuola in questo modo. Una regola che ha deciso per i suoi figli su cui non transige è che il telefonino non deve mai essere a tavola.

– Per mantenersi in forma pratica yoga, invece per curare la propria pelle usa maschere all’argilla e scrub esfolianti.

– La sua vita è documentata interamente sul suo profilo Instagram, dove Alessia posta ogni giorno contenuti interessanti e divertenti!

– Nel 2019 durante l’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi è finita sul banco degli imputati. Nel corso della puntata del 4 marzo un videomessaggio di Corona rivolto a Fogli ha fatto indignare il web per i contenuti. Mediaset è allora corsa immediatamente ai ripari rimuovendo parte dello staff del programma da ogni incarico. La conduttrice si scuserà con l’ex Pooh una settimana dopo, in diretta.

– Cachet? Non sono noti quelli percepiti per i programmi Mediaset che conduce.

Alessia Marcuzzi: il matrimonio e la vita privata

Alessia Marcuzzi è stata più volte oggetto di gossip per le sue relazioni d’amore. In primis quella con Simone Inzaghi con cui ha avuto il primo figlio Tommaso. Poi quella con DJ Francesco (Francesco Facchinetti) da cui è nata la piccola Mia. Dopo i due uomini è arrivato invece Paolo Calabresi Marconi.

La conduttrice è felicemente innamorata del produttore tv Paolo Calabresi Marconi, che ha sposato con una cerimonia intima il 1 dicembre 2014 a Costswold, in Gran Bretagna. Con gli ex compagni Alessia Marcuzzi ha un ottimo rapporto: Inzaghi abita di fronte a casa sua, e anche Francesco Facchinetti va a trovarla ogni volta che può.

Nell’estate del 2020 è esplosa una bomba di gossip: seconda Dagospia Alessia sarebbe stata insieme a Stefano De Martino…. I diretti interessati hanno smentito.

Chi è Paolo Calabresi Marconi, marito di Alessia Marcuzzi

Il fortunato uomo che ha conquistato Alessia Marcuzzi è Paolo Calabresi Marconi, imprenditore nell’ambito televisivo. Il marito della sprizzante Alessia è infatti il proprietario della Buddy Film, una casa di produzione specializzata nella pubblicità e nella creazione di contenuti multimediali.

Di soli due anni più grande della presentatrice Mediaset, il produttore ed Alessia si sono incontrati in età matura, convolando a nozze due anni dopo l’inizio della relazione. Della sua vita privata si conoscono pochi dettagli, essendo un uomo molto riservato, motivo per cui non ha un suo profilo Instagram, ma al massimo compare nelle foto postate dalla moglie.

Dove abita Alessia Marcuzzi?

Alessia abita insieme al marito Paolo e ai figli, Mia e Tommaso, in una bellissima casa a Roma, nel quartiere Flaminio.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.