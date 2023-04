Un’abitazione dagli spazi versatili e molto ampi, arredi di design e glamour: ecco com’è arredata la casa di Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi vive in una splendida casa a Roma, nel quartiere Flaminio, con i figli Tommaso e Mia: è lì che è rimasta a vivere anche dopo la separazione da Paolo Calabresi. Una residenza che riflette il suo carattere allegro e vivace che nasconde un lato fashion e glamour. Spazi ampi e luminosi ornati da un arredamento minimal che gioca con i contrasti dei colori chiaro e scuro sono le principali caratteristiche della location: insomma un’appartamento pratico e comodo per tutti!

La casa di Alessi Marcuzzi

Una casa da sogno adatta a tutti! Cominciamo dal salotto, dove spicca un divano in pelle marrone scuro che dona senza dubbio eleganza, perché come sappiamo tutti è difficile usare toni scuri senza creare ambienti troppo bui.

L’atmosfera, infatti, viene resa accogliente, luminosa e famigliare con i pavimenti in legno chiaro, contornati dalle pareti bianche che donano luce agli ambienti.

In sala, poi, possiamo trovare dei soffici tappeti grigio scuro, che rendono la stanza perfetta per giocare con i piccoli, ma non finisce qui… Come abbiamo detto è una casa versatile, ed ecco quindi che la sala si trasforma in una palestra… ecco svelato il segreto della forma perfetta di Alessia!

Troviamo poi un arredamento moderno, fatto da pezzi di design come quadri con cornici in acciaio con inserti in oro, specchi ed applique in metallo.

Dalla sala si accede all’ampio terrazzo perfetto per rilassarsi all’aria aperta, arricchito con splendide rose bianche e piante di ogni genere.

Si arriva infine alla meravigliosa cucina moderna e di design… cucinare qui deve essere davvero un piacere!

La camera da letto di Alessia Marcuzzi

La stanza da letto predilige toni chiari, per i mobili, le tende e i piccoli oggetti di arredamento. Il locale, molto spazioso, ospita un grande letto ed è caratterizzata da un considerevole specchio che prende addirittura una parete intera.

