Grazie ma no grazie di Willie Peyote, significato: “Certi discorsi vanno presi con le pinze”

Grazie ma no grazie è la canzone con cui Willie Peyote si presenta per la seconda volta al Festival di Sanremo: ecco il significato.

Willie Peyote torna al Festival di Sanremo 2025 con un brano particolare, che si intitola Grazie ma no grazie. Prendendo spunto da Cyrano de Bergerac, l’artista confeziona una risposta ironica a tutte quelle frasi o situazioni da cui vorremmo fuggire a gambe levate. Ovviamente, il testo contiene anche qualche frecciatina alla politica. Vediamo il significato e il testo del singolo.

Grazie ma no grazie di Willie Peyote: il significato

Grazie ma non grazie è il titolo della canzone con cui Willie Peyote si presenta in gara al Festival di Sanremo 2025. Scritto da lui stesso con Alex Andrea Vella, il brano è vagamente ispirato al monologo dell’ottava scena del secondo atto del Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. La comunicazione tra le persone è centrale, specialmente per quel che riguarda vicende di attualità che coinvolgono la politica.

“Le risposte che ti danno sembran fatte con lo stampo

Quindi metterò le mani avanti, due passi indietro ogni passo avanti

Dovresti andare a lavorare e non farti manganellare nelle piazze“.

Dalle rimpatriate con i vecchi compagni di classe ai discorsi sulle tasse, passando per le difficoltà di scrivere con “l’asterisco al plurale“: in tante situazioni, dire “no grazie” è necessario, ne va della propria sanità mentale.

“Domani domani do-do-domani magari riesco a capire gli esseri umani

Chi bacia sulla bocca i propri figli e c’è chi bacia sulla bocca i propri cani

E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende“.

Grazie ma non grazie di Willie Peyote è una canzone contro le ipocrisie e le contraddizioni che ogni giorno sentiamo pronunciare nel mondo reale e virtuale. L’artista ha parlato così del brano: “Il titolo è un gioco: è la risposta ironica a quelle frasi e situazioni che ci mettono in difficoltà e da cui proviamo a svicolare per evitare discussioni. (…) Non ce l’avrei fatta a proporre un pezzo senza riferimenti all’attualità, soprattutto in un momento in cui sembra che tutti siano fissi sulle proprie posizioni. Mi piace ridere delle cose, ma sottolineando che dovremmo sforzarci di imparare a comunicare un po’ meglio anche tra persone che hanno idee diverse dalle nostre“.

Grazie ma no grazie: il testo della canzone

Ma che storia triste, avevo aspettative basse

E sai già come finisce visto da dove si parte

Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se lei ricambiasse…

