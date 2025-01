Qual è il significato dei tatuaggi di Francesca Michielin? Quasi tutti i suoi disegni sono dedicati alle donne della sua famiglia.

Francesca Michielin ha diversi tatuaggi sparsi per il corpo, ma soltanto alcuni sono visibili e neanche tantissimo. All’apparenza, infatti, la cantante sembra non avere neanche un lembo di pelle disegnato. Vediamo che immagini ha scelto e il loro significato.

Il significato dei tatuaggi di Francesca Michielin

Guardando il profilo Instagram di Francesca Michielin si fa fatica a scorgere scatti dove mette in mostra i suoi tatuaggi. Il motivo è presto detto: la cantante ha scelto immagini non eccessivamente grandi, non colorate, e le ha tatuate in parti del corpo non sempre visibili. E’ stata lei stessa, in un video pubblicato su TikTok, a spiegare il significato dei tattoo che ha impresso sulla pelle.

Il primo tatuaggio che ha fatto, senza un motivo alla base ma solo perché ne aveva voglia, è un sistema solare, posizionato sul polso sinistro a mo’ di braccialetto. Questa è l’unica immagine a non avere un grande valore, visto che molti dei suoi tattoo sono dedicati alle donne della sua famiglia.

Sul braccio sinistro ha il tatuaggio di dimensioni più grandi, un alloro greco che le ricorda la prozia Redenta, mentre su quello destro ha un’ape dentro una rosa, in memoria della zia a cui era più legata, Angela. Quest’ultimo tattoo è legato a un fatto della sua infanzia, quando è stata punta dall’insetto in questione e la zia si è presa cura di lei.

Quanto ha speso per i tatuaggi?

Tra i tatuaggi a cui Francesca Michielin tiene di più c’è la foglia di salvia che ha sul polso destro. L’immagine è dedicata alla nonna Lucia, che le ha sempre detto che questa erba officinale “cura ogni male“. Due i tattoo a tema musica: il simbolo dei Red Hot Chili Peppers all’interno del polso destro e un pipistrello sull’incavo del gomito sinistro in onore di Bat for Lashes.

Infine, la cantante ha quattro puntini di sospensione a lato del mignolo destro, fatto perché da piccola non ne metteva mai quattro, e un “murukku” sotto al seno destro. Quest’ultimo, ispirato a Naruto, è una sorta di “salatino indiano“. Quanto ha speso per i tatuaggi? Considerando la dimensione e la semplicità dei disegni, la cifra dovrebbe essere bassa, pari a qualche centinaio di euro.