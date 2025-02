Fuorilegge di Rose Villain, il significato: “Inizia a piovere fuori e dentro me”

Fuorilegge è la canzone con cui Rose Villain si presenta in gara al Festival di Sanremo 2025: scopriamo il significato.

Dopo Click Boom, con cui si è classificata soltanto 23esima, Rose Villain torna al Festival di Sanremo 2025 con una canzone leggermente diversa. Stiamo parlando di Fuorilegge, un brano che parla della solitudine che si vive dopo la fine di una relazione. Vediamo il significato e il testo.

Fuorilegge di Rose Villain: il significato della canzone

In gara al Festival di Sanremo per la seconda volta, Rose Villain ha scelto una canzone assai particolare che, in parte, ha distolto l’attenzione sulla sua presunta gravidanza. Si intitola Fuorilegge, è stata scritta da Rosa Luini e Federica Abbate e presenta suoni elettronici ipnotici che virano verso il gospel. Il significato del brano ruota attorno alla solitudine, all’amore e alla voglia di fuggire.

“Mentre la luna cala su di noi

Splende in alto, guarda

Mai una volta giudica“.

Il buio della notte visto come un sipario che cala su una storia d’amore. Una donna che si ritrova sola, a rigirarsi nel letto pensando all’uomo che pensa di aver lasciato andare.

“C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge“.

Due Bonnie e Clyde dei nostri giorni, un destino avverso che ormai sembra scritto. Canzoni tristi in sottofondo, ricordi che riaffiorano e il cuore “a 200 all’ora“. La protagonista si rende conto che se pensare all’ex fidanzato fosse un crimine, sarebbe dichiarata “fuorilegge” da tempo. Rose Villain ha descritto così la canzone: “Ha bisogno di un palco grande per arrivare al pubblico: è intima, ma potente. Parla di desiderio, che è la parte più interessante nella nascita di un amore“.

Ecco il video di Fuorilegge di Rose Villain:

Fuorilegge di Rose Villain: il testo della canzone

Cosa fai

Mentre tutti dormono?

Chissà se mi pensi o no…

