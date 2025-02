Rose Villain è incinta? La cantante risponde ai gossip sulla sua presunta gravidanza e parla del suo rapporto con il marito.

Rose Villain è tornata sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2025 con un’esibizione travolgente e un look mozzafiato firmato Fendi. Tuttavia, oltre alla sua performance e alla canzone Fuorilegge, a catturare l’attenzione del pubblico è stato il suo abito rosso attillato, che ha scatenato speculazioni sui social. Alcuni utenti hanno ipotizzato che la cantante potesse essere incinta a causa di un presunto rigonfiamento nella zona addominale.

La cantante ha prontamente rotto il silenzio e rivelato la verità. Scopriamo che cosa ha detto.

La risposta di Rose Villain ai rumor

La voce sulla possibile gravidanza ha iniziato a circolare rapidamente, ma Rose Villain non ha tardato a rispondere. In un’intervista ha smentito le indiscrezioni con ironia, dichiarando: “I social dicono che sono incinta? Non conoscono l’anatomia di una donna“.

Qui la foto di Rose Villain della prima serata del Festival.

La cantante ha poi affrontato il tema della musica e della percezione delle artiste nel panorama discografico: “La musica è sessista? Sì, quando si svaluta il talento di una donna solo perché è sensuale“.

Rose Villain: l’amore e il supporto del compagno SixPm

Durante il Festival, Rose Villain ha parlato anche del suo rapporto con il produttore SixPm, suo compagno di vita e di lavoro.

“L’amore ti insegna tutto. Il confronto è importante e condividere questa passione con lui è fondamentale” ha raccontato.

Ha, poi, aggiunto: “Io e il mio compagno facciamo lo stesso lavoro, costruiamo insieme i miei dischi. La condivisione è tutto“.

Insomma, Rose Villain ha smentito le voci sulla sua presunta gravidanza con la sua solita grinta e ha rivelato dettagli sul suo rapporto con il marito, di cui generalmente parla poco. L’attenzione ora è tutta sulla sua musica e sul successo del brano Fuorilegge, destinato a conquistare le classifiche.