“Si ‘na pret”: Rose Villain reagisce e si fa la maglietta, la foto

Dopo l’urlo dal pubblico di Sanremo 2025, Rose Villain ha reagito in modo assolutamente ironico con tanto di maglia ad hoc.

Spesso al centro di diverse critiche a causa della sua bellezza, Rose Villain è stata protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2025 non solo con la sua canzone ma anche per una frase che le è stata detta dal pubblico e che ha generato svariate reazioni, ovvero “si ‘na pret”, un modo per dirle che è, appunto, una bellissima ragazza. Al netto delle reazioni negative di molti, l’artista ha reagito in modo decisamente ironico…

Rose Villan e l’urlo dagli spalti

Grande scalpore durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025 a pochi istanti dall’esibizione di Rose Villain. La giovane artista, infatti, prima di iniziare a cantare il suo brano, ‘Fuorilegge’, ha ricevuto un complimento decisamente bizzarro dagli spalti dell’Ariston. Una frase che ha generato diverse reazioni controverse.

Rose Villain – www.donnaglamour.it

Poco prima di iniziare a cantare al debutto al Festival 2025, la Villain ha sentito una voce arrivare dal pubblico dell’Ariston che ha gridato: “Si ‘na pret“. Un modo, non esattamente elegante, per complimentarsi con la donna per la sua bellezza. In generale, il termine serve a segnalare la “forza” e l’essere “tosto” di una persona. In questo caso è stato usato per esaltare le doti fisiche della cantante.

La maglietta con la scritta

Sebbene qualcuno abbia interpretato la frase verso la bella Rose un qualcosa di sessista, la stessa artista ha deciso di prenderla con filosofia, anzi, con grande ironia. La cantante ha condiviso una foto sui social in cui indossa una t-shirt creata ad hoc dopo la frase ricevute. Nella maglia ecco la parola “pret“. Un qualcosa che ha fatto letteralmente impazzire gli utenti del web. Quella che in pochissimi secondi era diventata un tormentone della prima serata, adesso è anche qualcosa di più…