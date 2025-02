Tony Effe senza tatuaggi a Sanremo: svelato perché li ha voluti coprire

Ha stupito tutti con un look particolare Tony Effe e anche senza i suoi famosi tatuaggi. Il rapper ha svelato perché li ha coperti.

Ha fatto parlare per il suo look total white al debutto al Festival di Sanremo 2025 ma anche per aver deciso di “togliersi” con il trucco tutti i tatuaggi. Stiamo parlando di Tony Effe che a più riprese ha spiegato la vera ragione dietro a tale decisione. Parlando al Tg1 e poi a ‘La Volta Buona’, l’artista ha svelato cosa ci sia davvero dietro a questa scelta che non si sa se verrà replicata.

Tony Effe a Sanremo 2025: “Ero emozionato”

A ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con Caterina Balivo, Tony Effe ha velocemente parlato del suo debutto al Festival sottolineando la grande emozione vissuta: “Ero un po’ emozionato, spero di andare meglio giovedì. Soffro molto queste cose, sono sensibile. Giovedì arriva mia mamma quindi ho un aiuto in più”.

Tra gli altri passaggi dell’intervista a ‘La Volta Buona’, il rapper ha raccontato anche chi siano stati i suoi artisti preferiti della prima serata oltre che coloro che gli hanno portato molte emozioni con le rispettive esibizioni: “I miei preferiti che mi hanno fatto emozionare? Tutti in realtà, ma in particolar modo Giorgia e Simone Cristicchi”.

Il motivo dei tatuaggi nascosti

Ma a far parlare, come detto, è stata la sua esibizione senza tatuaggi, coperti da un forte fondotinta: “Mi sono tolto tutti i tatuaggi per presentarmi come mamma m’ha fatto, come si dice a Roma. Non era un altro Tony Effe, ero sempre io, però più pulito”, ha commentato al Tg1. Il concetto è stato poi ribadito anche a ‘La Volta Buona: “Tatuaggi? Mi hanno mascherato. Mi sono messo a nudo come mamma mi ha fatto. Non mi sono pentito dei tatuaggi, non mi pento mai di niente, neanche di quelli di cui mi sono pentito. Mi sono messo a nudo, volevo mettermi un po’ a nudo e mi sono fatto vedere come mi volevate vedere voi”.