Il look di Tony Effe a Sanremo 2025 non passa inosservato: l’aveva già indossato un altro cantante, che gaffe!

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha riservato grandi sorprese, e tra i momenti più discussi c’è stato quello di Tony Effe, che ha fatto il suo debutto sul palco della kermesse. Il rapper romano ha attirato l’attenzione non solo per la sua performance, ma anche per il suo look, che ha subito fatto il giro del web.

Gli utenti social, infatti, hanno notato un particolare inaspettato. Qualcun altro l’ha indossato prima di lui.

L’abito di Tony Effe: un’inaspettata sorpresa

Tony Effe ha scelto di presentarsi a Sanremo con un abito bianco elegante, un look inedito rispetto al suo stile solito, che ha sorpreso il pubblico.

Ma non è stato solo il suo outfit a far parlare di lui. Alcuni fan attenti hanno notato una curiosa coincidenza: l’abito indossato dal rapper romano è lo stesso che aveva scelto Sangiovanni durante la sua partecipazione a Sanremo 2024.

Il web si è subito scatenato commentando il look di Tony Effe, soprattutto dopo aver riconosciuto che l’abito bianco indossato dal rapper era identico a quello scelto da Sangiovanni l’anno precedente.

Sebbene il tutto possa essere stato solo una casualità, la somiglianza non è passata inosservata.

Tony Effe e il suo debutto a Sanremo 2025

Oltre alla questione del look, la performance di Tony Effe ha conquistato il pubblico. Il rapper ha presentato la canzone “Damme ‘na mano“, un pezzo che celebra la sua città natale e che segna un cambiamento nel suo stile musicale.

Come spesso accade durante il Festival, le reazioni sui social sono state immediate. Mentre alcuni hanno lodato il look di Tony Effe, altri si sono divertiti a fare paragoni con Sangiovanni, creando un dibattito che ha reso l’outfit del rapper uno dei temi più discussi della serata.