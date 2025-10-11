Come partecipare come pubblico a Ballando con le stelle: tutte le modalità

Ballando con le stelle è uno dei talent più longevi della televisione italiana: scopriamo come partecipare tra il pubblico.

Se amate Ballando con le stelle sarete ben contenti di sapere che chiunque può partecipare tra il pubblico. Ci sono diverse modalità e l’iter non è complicato o difficile. Ottenuto l’ok non bisogna fare altro che raggiungere gli studi televisivi e godersi lo spettacolo dal vivo.

Come partecipare come pubblico a Ballando con le stelle

Coprodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time di Rai 1 e dalla casa di produzione Ballandi, Ballando con le stelle è uno dei talent più amati della televisione italiana. In onda da gennaio 2005 sempre con la stessa formula, non ha mai subito una battuta d’arresto in termini di ascolti. Insomma, passano gli anni ma Milly Carlucci, i giudici e i concorrenti che si avvicendano sul palco di edizione in edizione continuano ad appassionare i telespettatori. Se volete partecipare come pubblico sappiate che è possibile.

Ci sono diverse modalità per fare richiesta, ma il requisito è sempre lo stesso: essere maggiorenne. Quanti hanno dai 18 anni in su possono scrivere una email a uno dei seguenti indirizzi:

Dopo aver inviato la domanda non bisogna fare altro che attendere di essere contattati. Ovviamente, vista la mole delle richieste, la email non equivale a una certezza, quindi bisogna essere abbastanza fortunati da essere scelti.

Dove si registra Ballando con le stelle?

Se siete abbastanza fortunati da essere ricontattati, dovrete recarvi negli studi di Ballando con le Stelle nel giorno e nell’orario che vi verrà fornito. Il talent di Milly Carlucci si registra fin dalla primissima edizione a Roma, presso l’Auditorium Rai del Foro Italico, situato in in Piazza Lauro De Bosis numero 5. Raggiungerlo con i mezzi pubblici è semplicissimo, basta prendere la metro B direzione Laurentina e scendere alla fermata San Paolo Basilica.