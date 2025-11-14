Pier Silvio Berlusconi, lo “schiaffo” di un noto attore: il rifiuto a Mediaset che fa rumore

L’attore Fabio Ferrari rifiuta un provino per L’Isola dei Famosi : lo “schiaffo” diretto a Mediaset e a Pier Silvio Berlusconi.

Mentre il Grande Fratello di Simona Ventura fatica a riscuotere consensi, un’altra produzione Mediaset finisce nell’occhio del ciclone: L’Isola dei Famosi. Durante i provini in corso per la prossima edizione, un sonoro “no” arriva da Fabio Ferrari, lo storico Chicco de I Ragazzi della III C. L’attore ha raccontato tutto sui social, spiegando di aver rifiutato non solo il reality, ma soprattutto l’invito a spese proprie per recarsi a Milano. Un gesto che ha il sapore di uno “schiaffo” alla rete di Pier Silvio Berlusconi.

Fabio Ferrari e il “no” a L’Isola dei Famosi: il motivo

Fabio Ferrari ha condiviso su Instagram i dettagli della proposta ricevuta: “Mi chiama il mio agente e mi dice che mi hanno cercato da L’Isola dei Famosi e che vorrebbero incontrarmi. Ma L’Isola dei Famosi non è roba per me, non sono capace di fare quelle cose, mi vergogno“.

Nonostante l’iniziale rifiuto, il suo manager ha cercato di convincerlo ad accettare almeno un colloquio: “È un team di autori che fanno anche altre trasmissioni, magari incontriamoli“, gli avrebbe detto. Ha quindi accettato l’idea di un incontro, ma le condizioni lo hanno fatto immediatamente tornare sui suoi passi.

Lo “schiaffo” a Pier Silvio Berlusconi

L’attore ha spiegato che gli sarebbe toccato affrontare un lungo viaggio senza alcun tipo di rimborso: “Al che mi dice che sarei dovuto andare a Milano per incontrarli e che non c’era il budget né per pagare l’hotel, né per pagare il treno. Quindi avrei dovuto farmi sette ore di treno a spese mie per arrivare a Milano”. Una proposta che Fabio Ferrari ha giudicato inaccettabile, liquidandola.

L’attore non ha solo rifiutato un provino, ma ha lanciato una critica esplicita a un intero sistema televisivo, e in modo chiaro e diretto a Mediaset, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi dove L’Isola dei Famosi va regolarmente in onda.