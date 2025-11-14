“La perfezione”: Alessia Marcuzzi infiamma i social con uno scatto che conquista una pioggia di like

La conduttrice Alessia Marcuzzi incanta i social con nuovi scatti pubblicati su Instagram: ecco i commenti e la pioggia di like.

Alessia Marcuzzi ha infiammato Instagram con una serie di foto che non sono passate inosservate. La conduttrice romana, che ha appena compiuto 53 anni l’11 novembre, ha condiviso sul suo profilo ufficiale alcuni scatti realizzati per una campagna pubblicitaria di un noto brand italiano di calze. Mentre il suo nuovo programma The Traitors, disponibile su Prime Video, continua a riscuotere grande successo, la conduttrice conquista ancora una volta il pubblico dei social.

Alessia Marcuzzi e le sue dichiarazioni sui tradimenti

Alessia Marcuzzi, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha ammesso di aver tradito in amore, spiegando però di non riuscire a mantenere i segreti: “Faccio parte della categoria che, se tradisce, è perché c’è un problema: finisco la storia vecchia e inizio quella nuova“.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Sono leale, anche perché faccio molta fatica a non lasciar trasparire le emozioni sul mio viso. Se sto dicendo una bugia, si vede subito: divento rossa e mi viene da ridere“.

Gambe protagoniste e stile impeccabile: il post che ha fatto il pieno di like

Nel post pubblicato su Instagram, Alessia Marcuzzi appare in tutta la sua forma smagliante. Le gambe, lunghe e toniche, sono messe in risalto da pose eleganti e mai forzate, confermando il suo stile inconfondibile.

Gli scatti, legati a una campagna di calze, hanno raccolto in poche ore migliaia di like e commenti, dimostrando ancora una volta quanto il pubblico apprezzi il modo in cui la conduttrice unisce sensualità e classe.

I fan si sono scatenati sotto il post, sommerso da cuori rossi e parole d’ammirazione. “La perfezione“, ha scritto qualcuno, mentre altri hanno lodato la capacità della conduttrice di essere sexy senza mai risultare volgare.

Anche molte vip si sono fatte sentire nei commenti: Valentina Ferragni ha lasciato un “Troppo” pieno di entusiasmo, e Antonella Fiordelisi ha commentato con un netto “Madonna la perfezione“.