Nnuova avventura per Alessia Marcuzzi che riparte con The Traitors, il programma su Prime Video. Cast, anticipazioni, regole e quando inizia.

Dopo essere stata al centro di diversi rumors controversi legati al cast de L’Isola dei Famosi, ecco Alessia Marcuzzi rimettersi in gioco con il suo nuovo programma The Traitors, al via su Prime Video il prossimo autunno. Si tratta della versione italiana del format targato sempre Prime Video che ha già conquistato moltissimi Paesi esteri con ben 30 adattamenti.

The Traitors con Alessia Marcuzzi: i dettagli

The Traitors Italia, la versione italiana del format premiato ai BAFTA e agli Emmy, è prodotto da Fremantle Italia per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 6 episodi il prossimo autunno. Al timone della trasmissione ci sarà Alessia Marcuzzi che avrà il compito di dirigere il reality show psicologico carico di suspense che vedrà diversi tradimenti e inganni.

Il format prevede un gruppo di personaggi famosi che si aggira in una magione sfidandosi in un gioco psicologico che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. Tra i concorrenti del gruppo, però, ci saranno dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto delle persone al fine di accaparrarsi il premio finale

Il cast

Per quanto concerne i concorrenti che prenderanno parte a The Traitors sappiamo che il cast sarà così composto: Michela Andreozzi, Paola Barale, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Giuseppe Giofrè, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada.

Quando inizia

Il debutto del nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi The Traitors Italia è previsto per il prossimo autunno su Prime Video. La piattaforma di streaming renderà disponibili i sei episodi in esclusiva. “Mi sono riscoperta in una nuova veste. Di solito sono molto accogliente, ma stavolta è stato diverso. È una bella sfida, mi è piaciuto molto”, ha fatto sapere la conduttrice nella conferenza stampa di presentazione della trasmissione.