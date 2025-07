Temptation Island 2025: arriva la clamorosa decisione di Mediaset

I telespettatori di Canale 5 esultano: Mediaset ha deciso per una novità assoluta che riguarda le prossime puntate di Temptation Island 2025.

La garanzia dell’estate Mediaset si chiama Temptation Island. La trasmissione condotta da Filippo Bisciglia sta facendo registrare numeri pazzeschi e così, dopo la decisione di “raddoppiare” in vista del finale di stagione, ecco che il Biscione avrebbe preso un’altra clamorosa scelta. Pare, infatti, che il reality per le coppie possa essere “allungato”.

Temptation Island 2025: il raddoppio dopo il successo

Ogni anno Temptation Island fa registrare numeri di share da capogiro. Il reality per coppie e le dinamiche sempre imprevedibili della trasmissione riescono a tenere incollati al piccolo schermo milioni di italiani. Un dato confermato appunto dalle cifre degli ascolti che hanno visto, solo per fare un esempio, la seconda puntata ottenere picchi di 4.300.000 di spettatori.

Filippo Bisciglia – www.donnaglamour.it

In questo senso, come anticipato, Mediaset aveva già deciso che in occasione del gran finale avrebbe raddoppiato l’appuntamento settimanale con due puntate, una di fila all’altra previste per il 23 e il 24 luglio 2025. Una scelta che non è stata l’unica presa dal Biscione…

La decisione di Mediaset: la novità

Stando a Dagospia, infatti, la clamorosa novità in arrivo su Canale 5 riguarda “l’allungamento” di Temptation di una puntata rispetto alle sei inizialmente previste. “È il fenomeno televisivo dell’estate. Numeri record per Temptation Island, il reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi con la seconda puntata ha sfondato il muro del 30% con total audience”, si legge. “Il pubblico potrà godersi una puntata in più, il programma infatti passerà dalle sei puntate previste a sette appuntamenti stagionali. Gli ultimi quattro saranno trasmessi con il raddoppio, arrivando alla conclusione a fine luglio”.

A questo punto non resta che vedere cosa accadrà tra le coppie e attendere le varie puntate per conoscere tutti i dettagli delle relazioni tra i protagonisti.