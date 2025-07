Anna Pavignano racconta il legame con Massimo Troisi: “Eravamo una coppia aperta, ma io soffrivo. Avrei voluto figli, lui no”.

La celebre sceneggiatrice e compagna di Massimo Troisi, Anna Pavignano, ha rivelato in un’intervista al Corriere della Sera nuovi inaspettati dettagli della storia d’amore con il famoso attore.

La loro intensa e complessa relazione durò otto anni, ed è stata descritta dalla Pavigliano come “divertente, folle, stimolante, creativa”. Ma ci sono anche dei retroscena inediti che ha deciso di rivelare. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Anna Pavignano e Massimo Troisi: una coppia aperta

Anna Pavigliano e Massimo Troisi hanno lavorato insieme per diversi anni. Insieme hanno scritto alcuni dei film più iconici del celebre attore, intrecciando spesso il loro vissuto sentimentale con la scrittura cinematografica.

Conobbe Troisi a Torino nel 1977, quando lui non era ancora famoso. “Mi innamorai dell’uomo prima che dell’artista” ha raccontato Pavignano.

Massimo Troisi

Nonostante la fine della relazione, i due hanno mantenuto un forte legame umano e professionale fino alla morte dell’attore, avvenuta nel 1994.

Anna Pavignano ha definito il loro legame come una “coppia aperta“, una scelta voluta soprattutto da Troisi. “Mi raccontava nei dettagli le sue storie parallele” ha rivelato. Un modo per gestire la gelosia, tentando di razionalizzarla, ma che in realtà nascondeva un profondo disagio. “Io soffrivo” ammette oggi con sincerità.

Il desiderio di una famiglia con Troisi

Il dolore maggiore, però, nasceva da un desiderio irrealizzato: costruire una famiglia.

“Avrei voluto dei figli, lui no. Me lo disse chiaramente: non voleva assumersi altre responsabilità oltre a quelle del lavoro” ha raccontato Pavignano. Un contrasto insanabile che ha segnato profondamente il loro rapporto.

Il sodalizio artistico tra Anna Pavignano e Massimo Troisi ha lasciato tracce evidenti nei film scritti insieme. In Pensavo fosse amore… invece era un calesse, le dinamiche tra i protagonisti riflettono i conflitti vissuti dalla coppia. “C’è tanto di noi in quei personaggi” spiega la sceneggiatrice.