“Hanno litigato”: scoppia il caos su Alessia Marcuzzi e Laura Pausini

Giallo nel rapporto tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini. Pare che tra le due possa essere accaduto qualcosa di particolare e che siano ai ferri corti.

Non solo i consueti commenti da parte di haters come quelli che hanno da poco visto Alessia Marcuzzi protagonista. Sul web pullulano anche le indiscrezioni e le segnalazioni, spesso non veritiere, su diversi personaggi famosi. In questo senso, proprio bella bellissima conduttrice bionda è stata chiamata in causa per un presunto “allontanamento” nel rapporto con Laura Pausini.

L’amicizia tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini

Negli ultimi anni, Alessia Marcuzzi e Laura Pausini hanno mostrato ai più di avere un ottimo rapporto. Un feeling nato diverso tempo fa e che a quanto pare è stato coltivato con il passare del tempo. Dalle informazioni che erano filtrate sul loro legame, l’amicizia pare fosse nata grazie al truccatore Marco Terzulli.

Alessia Marcuzzi – www.donnaglamour.it

Adesso, però, le cose sembrano poter essere improvvisamente cambiate. Ad oggi, infatti, sembra che il loro legame possa essere giunto al capolinea. Nonostante strade diverse e agende piene, le due non si erano mai perse di vista ma qualcosa sembra essere accaduto nelle ultime settimane.

La segnalazione: “Hanno litigato”

A sottolineare quella che potrebbe essere stata la fine di un rapporto di amicizia è stata una utente che ha mandato una segnalazione all’espereta di gossip Deianira Marzano. Nello specifico, la persona che ha scritto all’esperta ha tenuto a precisare: “Ma la Marcuzzi e la Pausini hanno litigato? Alessia non era alla festa di compleanno di Laura, ieri Laura ha cantato con Robbie Williams alla cerimonia di chiusura della coppa del mondo per club e non le ha dedicato neanche mezza storia mentre per Sinner ne ha fatte diverse. È da un bel po’ che c’è questo silenzio“.

Non sappiamo se questo dettaglio notato possa corrispondere effettivamente alla realtà ma la sensazione che l’utente ha voluto mettere in evidenza è che, ad oggi, è possibile che la Marcuzzi e la Pausini possano aver litigato. Staremo a vedere se ci saranno novità a tal proposito.