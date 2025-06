La bellissima Alessia Marcuzzi si è mostrata sui social in costume ma il video e le foto hanno generato qualche commento preoccupato da parte dei fan.

Spesso al centro di rumors legati alla cronaca rosa, Alessia Marcuzzi ha fatto parlare di recente per la “sorpresa” in tv legata al racconto di Francesco Facchinetti sul suo conto. Ora, la famosa conduttrice e showgirl è tornata al centro dell’attenzione per alcuni contenuti social condivisi che l’hanno vista ricevere diversi commenti, più o meno positivi, da parte dei seguaci.

Alessia Marcuzzi e i post in costume

Seguitissima in tv e anche sui social, Alessia Marcuzzi ha fatto parlare nelle ultime ore per aver condiviso sul proprio profilo Instagram alcune foto e video relative ad un suo momento di relax al mare, in Sicilia. La showgirl si è fatta vedere in costume in splendida forma con un due pezzi sul giallo che ne ha messo in risalto le forme.

Alessia Marcuzzi – www.donnaglamour.it

In realtà, proprio la scelta del costume e il fisico sempre super slanciato della donna sono valsi svariati commenti, non tutti positivi. In particolare ha destato clamore la clip video nella quale la Marcuzzi si è fatta vedere leggermente di profilo mettendo in evidenza qualcosa che ha suscitato un certo “allarme”.

L’allarme dei fan

Dando uno sguardo alle foto e al video appena citato, infatti, ecco che al netto di tantissimi commenti positivi legati alla bellezza della Marcuzzi, alcuni utenti si sono concentrati sulla sua magrezza. Per alcuni, infatti, la bella Alessia sarebbe “troppo magra”. “Sicuramente bellissima, ma forse un po’ troppo magra”, ha scritto qualcuno. “Ok tutto ma quando si è messa di profilo mi è sembrata davvero troppo magra. Stai bene?”, ha fatto notare un utente preoccupato. Al momento la Marcuzzi non ha risposto ma a giudicare dagli scatti sembra che tutto sia perfettamente ok.