Nel corso della trasmissione ‘Obbligo o verità’ su Rai 2, Alessia Marcuzzi è rimasta spiazzata e colpita dalle confessioni di Francesco Facchinetti.

Dopo essere finita nel mirino degli haters per la sua partecipazione come co-conduttrice di Sanremo definita fin troppo sopra le righe, Alessia Marcuzzi è tornata protagonista sul piccolo schermo con la sua trasmissione ‘Obbligo o verità’ su Rai 2. Nel corso dell’ultima puntata, la padrona di casa è rimasta sorpresa dall’ex, Francesco Facchinetti, che ha fatto delle confessioni che sono sembrate un messaggio proprio sulla loro passata storia d’amore.

Alessia Marcuzzi e Facchinetti a ‘Obbligo e verità’

Sta avendo molto successo la trasmissione di Alessia Marcuzzi su Rai 2, ‘Obbligo o verità’. Merito anche degli ospiti che, in modo molto semplici ma allo stesso tempo piuttosto impattante e diretto si stanno mettendo a nudo scegliendo tra obblighi e verità, appunto. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, tra loro c’è stato anche Francesco Facchinetti.

Come ormai tutti sapranno, tra Facchinetti e la Marcuzzi c’è stata una bella storia d’amore che li ha portati anche ad avere una figlia, Mia. Forse, anche per questo, in studio si sono vissuti attimi surreali quando il DJ ha iniziato a parlare degli errori commessi in passato, anche nell’ottica dei rapporti interpersonale.

La confessione di Facchinetti

“Ho fallito tante volte nella vita. Io sono un fallito cronico, volevo cantare e non ci sono riuscito, volevo presentare e non ci sono riuscito”, ha esordito Facchinetti. E ancora: “Anche nei rapporti interpersonali. Quando due persone stanno insieme e hanno una bambina non è che pensano ‘tanto ci lasceremo’. Pensano di stare insieme per tutta la vita, ci credono”, ha aggiunto lasciando momentaneamente di sasso la Marcuzzi che, probabilmente, ha compreso il possibile riferimento alla loro relazione.

Successivamente DJ Francesco ha proseguito: “Nella vita troppo spesso non ci fermiamo per capire le situazioni in cui ci troviamo, per capire i nostri problemi. Io, per non averlo fatto, ho perso amici, ho perso situazioni, quindi se tornassi indietro investirei più tempo per questo, mi metterei in pausa e mi direi: ‘Francesco, adesso tu ti prendi tempo per aggiustare la situazione, perché questa cosa può salvare una relazione e nel caso mio anche salvare una persona. Io non l’ho fatto e questa è una cosa che mi pesa e mi peserà tutta la vita”, ha aggiunto il noto volto televisivo. “Non aver dedicato tempo alle situazioni che mi sono accadute intorno”, ha concluso facendo pensare tutti i presenti in studio e i telespettatori.