Ecco dove vedere Mina Settembre in streaming: tutti gli episodi della fiction di Rai 1 con Serena Rossi gratis.

Tra le tante fiction di Rai 1 che hanno avuto immediatamente un grande successo c’è anche Mina Settembre. E’ una delle tante serie TV prodotte dalla Rai che sono state tratte dai romanzi di Maurizio De Giovanni (l’autore da cui sono tratte anche Il commissario Ricciardi e I bastardi di Pizzofalcone) e che ha per protagonista principale un’assistente sociale che lavora nei Quartieri Spagnoli di Napoli. La fiction ha debuttato sul primo canale Rai il 17 gennaio del 2021 e nel 2022 torna con la seconda stagione, ma come fare a vederla (o rivederla, nel caso vogliate rinfrescarvi la memoria con i vecchi episodi) in streaming? Vediamo insieme.

Dove vedere Mina Settembre in streaming

Come tutte le fiction Rai (ma non solo) anche Mina Settembre si può vedere in streaming e in maniera del tutto gratuita sulla piattaforma on demand RaiPlay. Qui troverete tutti gli episodi dalla prima stagione.

Mina Settembre

Si può accedere a RaiPlay dalla propria Smart TV: basta accederla su un qualsiasi canale Rai, premere il tasto blu del telecomando quando appare il pallino colorato sullo schermo, poi non dovrete fare altro che cercare Mina Settembre nella sezione fiction.

Nel caso in cui non abbiate una Smart TV, potrete accedere a RaiPlay dal computer, collegandosi al sito raiplay.it, da smartphone o da tablet attraverso l’apposita App (che è disponibile sia per i dispositivi Android che per quelli iOS).

Mina Settembre: il cast e la trama della serie TV

La protagonista di Mina Settembre è un’assistente sociale (per l’appunto Mina Settembre) che è impegnata per aiutare persone in difficoltà ma che, allo stesso tempo, deve anche riuscire a risolvere alcuni problemi personali.

interpretare la protagonista di Mina Settembre è Serena Rossi, nel cast della fiction troviamo poi anche Giuseppe Zeno e Christiane Filangeri.

