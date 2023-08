Ecco dove vedere Le ultime ore di Mario Biondo in streaming: la serie TV che racconta la misteriosa morte del cameraman italiano.

Le ultime ore di Mario Biondo è la serie TV di cui più si parla nell’estate del 2023. Anche perché il caso della morte del cameraman siciliano, avvenuto nel 2013 in Spagna, a Madrid, ha lasciato molti dubbi: ufficialmente si è trattato di un suicidio ma sono tanti gli aspetti che non tornano e che lasciano penare che la verità sia un’altra. Del caso se ne sono occupate anche Le Iene, attraverso alcuni servizi e degli speciali, ora è stata realizzata una docuserie.

Dove vedere Le ultime ore di Mario Biondo in streaming?

Ma dove si può vedere Le ultime ore di Mario Biondo in streaming? A partire dal 3 agosto del 2023 tutti gli episodi della serie TV sono disponibili su Netflix. Ricordiamo che per poter vedere questa docuserie, così come qualsiasi altro prodotto presente nel catalogo della piattaforma streaming (che sia un film o una serie TV) è necessario essere abbandonati.

Ma si può vedere Le ultime ore di Mario Biondo in streaming gratis su qualche altra piattaforma? La risposta a questa domanda purtroppo è no. L’unica piattaforma on demand a detenere, almeno per il momento, i diritti per la trasmissione di Le ultime ore di Mario Biondo è infatti proprio Netflix, quindi solamente gli abbonati a questa piattaforma streaming avranno la possibilità di vedere la serie TV.

Quindi, fino a quindi i diritti di trasmissione saranno esclusivamente di Netflix, sarà impossibile per vedere questa serie TV, così come qualunque altra, in maniera gratuita. Per vedere senza pagare Le ultime ore di Mario Biondo non resta che aspettare e sperare che qualche altra emittente televisiva (o piattaforma streaming) ne acquisisca i diritti di messa in onda Netflix.