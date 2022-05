Ecco dove vedere Sei Sorelle in streaming e in TV, la soap opera spagnola ambientata nella Madrid dei primi anni del ‘900.

Lunedì 30 maggio 2022 ha debuttato sulla TV italiana una nuova soap opera arrivata direttamente dalla Spagna: Sei Sorelle. La fiction è ambientata nella Madrid dei primi anni del ‘900 e, come suggerisce il titolo, ha per protagoniste principali le sei sorelle Silva, una famiglia dell’alta borghesia madrilena. In Spagna la soap opera ha avuto un grande successo quando è stata mandata in onda tra il 2015 e il 2017 e per questo motivo c’è molta curiosità anche in Italia.

Dove vedere Sei Sorelle in TV e in streaming

Ma dove vedere Sei Sorelle in TV? A trasmettere la soap opera da lunedì 30 maggio 2022 è Rai 1. L’appuntamento è ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 15.55 dopo la fine della puntata di Oggi è un altro giorno. Ogni episodio della fiction dura circa 55 minuti e in totale le puntate sono 489.

vDonna al computer guarda serie TV in streaming

Se al pomeriggio non avete la possibilità di vedere in diretta TV Sei Sorelle non vi preoccupate, potete sempre recuperare tutti gli episodi della soap opera in streaming. Dove vedere Sei sorelle in streaming gratis? Su RaiPlay ovviamente. La piattaforma on demand gratuita trasmette infatti tutti i contenuti in onda sui canali Rai.

Sei Sorelle: la trama e il cast

Nella Madrid del 1913 abita la famiglia Silva. Don Fernando è il capofamiglia ed è un ricco imprenditore nel ramo tessile con sei figlie abituate a una vita agiata, la sua improvvisa morte costringerà però le sei ragazze a rimboccarsi le maniche e darsi da fare con il lavoro in una società molto maschilista.

Le sei sorelle sono: Adela (interpretata da Celia Freijeiro) è la maggiore ed è diventata vedova da giovanissimi, Blanca (impersonata da Mariona Tena) è una donna colta ed elegante ed è fidanzata con il banchiere Rodolfo, Diana (Marta Larralde) è la più intraprendente delle sorelle, Francisca (Maria Castro) ha una passione segreta per il canto, Celia (Candela Serrat) sogna si poter viaggiare in tutto il mondo, Elisa (Carla Diaz) è la minore della sorelle ed è una ragazza viziata e immatura.

