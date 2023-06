Ecco dove vedere il Palio di Siena in TV e in streaming in diretta: anche questa volta non è la Rai a trasmetterlo come di consueto.

Quando arriva l’estate a Siena arriva anche il Palio, l’evento più atteso nella città toscana che ogni anno attira anche tantissimi turisti e curiosi che riempiono le strade della città toscana. Non manca poi la diretta televisiva dell’evento. Il Palio di Siena 2023, come già avvenuto lo scorso anno, non sarà però trasmesso della Rai, anche se la copertura televisiva delle due carriere (così vengono chiamate le due corse) non mancherà di certo. Vediamo allora dove vedere il Palio di Siena 2023 in streaming e in TV.

Dove vedere il Palio di Siena 2023 in streaming e in TV

A trasmettere le due carriere del Palio di Siena 2023 è La7, per la seconda volta consecutiva. La TV del gruppo Cairo Communication ha infatti acquistato i diritti per trasmettere il Palio di Siena fino al 2025. Il Palio di Siena 2023 in diretta streaming lo si può invece vedere collegandosi direttamente al sito della TV: la7.it.

Palio di Siena, stendardi delle Contrade

La prima delle due carriere è quella in onore della Madonna di Provenzano e si terrà domenica 2 luglio 2023, la seconda carriera, quella in onore della Madonna dell’Assunta in Cielo, sarà invece mercoledì 16 agosto.

Ma vediamo ora cosa prevede il lungo programma di domenica 2 luglio 2023. L’evento inizia alle 15.30, alle 16 il primo preavviso, alle 16.40 il secondo preavviso. Alle 17.15 inizia lo sgombero della pista, alle 17.20 c’è la sfilata del Drappello Carabinieri a cavallo, alle 19.30 l’Ingresso del Corteo Storico nel Campo e poi ha il via la corsa.

Palio di Siena 2023: le contrade

Le contrade che si sfidano al Palio di Siena 2023 sono in totale 17: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Liga, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre, Valdimontone.

