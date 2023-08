Ecco le location di Troppo forte, la commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone in cui ha recitato anche Alberto Sordi.

Troppo forte è uno dei film di maggiore successo di Carlo Verdone (che è sia regista che protagonista) ma è celebre ance per il fatto che per la pellicola ha collaborato con Alberto Sordi, che interpreta un ruolo nella pellicola, ma anche con Sergio Leone, che proprio come Alberto Sordi, è anche uno dei sceneggiatori del film. Vediamo ora quali sono le location di Troppo forte.

Troppo forte: le location del film di Carlo Verdone

E’ la città di Roma a far da sfondo alla storia raccontata in Troppo forte. L’intero film è stato girato nell’estate del 1985 nella captale e nei paesi nei dintorni. Una delle location principali è la mansarda dove abita il protagonista, Oscar Pettinari, che si trova nel quartiere Ostiense di Roma, anche se gli interni dell’abitazione sono stati interamente ricreati negli studi cinematografici.

Carlo Verdone

Nancy abita invece in un Alberto nel quartiere EUR, dove è stata anche girata la scena del falso incidente. La scene della gara clandestina è stata invece girata nelle cave di pozzolana, nei quartieri Magliana e Malagrotta. La sequenza iniziale di Troppo forte è stata invece girata nella pineta di Castel Porziano ma non mancano poi anche le scene ambientate nel centro storico della capitale.

Troppo forte: il cast del film

Il protagonista principale, come detto in precedenza, è Carlo Verdone, che oltre a essere il regista del film interpreta anche il ruolo di Oscar Pettinari. Alberto Sordi veste invece i panni di Giangiacomo Pigna Corelli in Selci.

Il ruolo di Nancy è stato affidato a Stella Hall, John Steiner è invece Mike Adams. Nel cast del film sono inoltre presenti Sal Da Vinci, Mario Brega, Franca Dominici e Michele Mirabella.