Ecco quali sono i migliori film western da vedere almeno una volta: dai grandi classici americani ai capolavori di Sergio Leone.

Il genere western è uno dei più amati dell’universo cinematografico. Sono tanti i veri e propri capolavori che sono stati realizzati nel tempo, film indimenticabili che vanno visti almeno una volta nella vita. Vediamo allora quali sono (non è una classifica) i migliori film western da vedere almeno una volta.

I migliori film western da vedere

Per un pugno di dollari: è il film che apre la cosiddetta Trilogia del Dollaro di Sergio Leone con protagonista Clint Eastwood. Il protagonista è Sergio Leone che veste i panni di un pistolero che giunge nel villaggio di San Miguel dove entra nella faida tra le due famiglie rivali.

Cowboy a cavallo nel far west

Per qualche dollaro in più: è il secondo film della Trilogia del Dollaro, i protagonisti sono due cacciatori di taglie, il Monco (Clint Eastwood) e il Colonnello Douglas Mortimer (Lee Van Cleef): entrambi si mettono sulle tracce di un criminale chiamato El Indio (Gian Maria Volontè).

Il buono, il brutto, il cattivo: è il film che chiude la Trilogia del Dollaro, i protagonisti sono tre pistoleri che danno alla caccia a un tesoro nascosto in una tomba.

C’era una volta il west: anche questo è un film diretto da Sergio Leone. I protagonisti questa volta sono Charles Bronson, Claudia Cardinale, Henry Fonda. E’ il primo film della cosiddetta trilogia del tempo che prosegue con Giù la testa e C’era una volta in America. I protagonisti sono due banditi che si mettono alla ricerca di un sicario che lavora per un magnate delle ferrovie. Al loro fianco c’è la moglie di un costruttore di ferrovie ucciso proprio dal sicario.

I magnifici sette: parliamo del film del 1960 diretto da John Sturges che ha tra i protagonisti anche Steve McQueen e Charles Bronson. Ispirato da I sette samurai, il film racconta la storia di sette cowboy che decidono di affrontare una banda di fuorilegge che crea il panico in un povero villaggio.

Balla coi lupi: capolavoro diretto e interpretato da Kevin Costner nei panni del tenente dell’esercito Unionista americano Juh Duber che, dopo essere stato inviato in un avamposto dimenticato, entra in contatto con una tribù di indiani Sioux Lakota e finisce per unirsi a loro.

Django Unchained: altro capolavoro, questa volta diretto da Quentin Tarantino. Il protagonista è Django, uno schiavo nero che viene liberato da un cacciatore di taglie tedesco, il dottor King Schultz. I due iniziano a lavorare insieme e si mettono alla ricerca della moglie di Django, anche lei schiava.

The Hateful Eight: altro film diretto da Quentin Tarantino, questo volta i protagonista sono persone differenti che si ritrovano a dover restare insieme in un emporio. Tra loro c’è anche un cacciatore di taglie con la ricercata Daisy Domergue. I colpi di scena non mancano anche perché non è tutto come sempre.

Mezzogiorno di fuoco: è uno dei più celebri film western di sempre, il protagonista è lo sceriggo Willy Kane (interpretato da Gary Cooper che si ritrova a dover fronteggiare da solo una banda di pericolosi criminali.