Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV One Piece, il live action tratto dal celebre manga giapponese in arrivo su Netflix.

One Piece è uno dei manga di maggio successo al mondo e un grande successo l’ha avuto anche la serie TV d’animazione, che in Italia è stata trasmessa dalle reti Mediaset. Sull’onda del grande successo avuto dal fumetto giapponese e dell’anime, è stata realizzata la serie TV live action di One Piece, che è trasmessa da Netflix. Dalla data di uscita, passando per il cast e la trama, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV One Piece.

One Piece: uscita su Netflix

Quando esce One Piece su Netflix? Il debutto della serie TV live action è fissato per giovedì 31 agosto 2023. La prima stagione è composta da un totale di 8 episodi, che usciranno tutti in contemporanea sulla celebre piattaforma on demand.

One Piece

One Piece: la trama della serie TV

La trama di One Piece segue la storia raccontata nel manga e vista nella serie d’animazione. Ecco la sinossi ufficiale della serie TV:

“Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione”.

On Piece: il cast della serie TV

I personaggi di One Piece sono gli stessi che i fan del manga hanno imparato a conoscere leggendo i fumetti o guardando la serie animata.

Monkey D. Luffy è interpretato da Inaki Godoy, Mackenyu è Roronoa Zoro, Emily Rudd è Nami, Jacob Romero è Usopp mentre Taz Skylar è Sanji. Nel cast della serie TV troviamo poi anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala, Steven Ward e Michael Dorman nei panni di Gold Roger.