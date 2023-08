Ecco quello che c’è da sapere su Le ultime ore di Mario Biondo, la serie TV che racconta la storia della misteriosa morte del cameraman.

Il 30 maggio del 2013, a Madrid, è stato trovato morto impiccato il cameraman italiano Mario Biondo. Ufficialmente il suo è stato un suicidio ma sono tanti i dubbi riguardo a questa storia e il timore che sia stato ucciso è forte. La storia del cameraman siciliano è stata raccontata in Le ultime ore di Mario Biondo, una docu-serie firmata Netflix che ha immediatamente avuto un grande successo. La serie TV è stata molto vista in Italia, in Spagna ma anche negli altri Paese dove è presente la fiction. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su Le ultime ore di Mario Biondo.

Le ultime ore di Mario Biondo: la storia vera

Il caso della morte di Mario Biondo aveva sconvolto la Spagna, anche perché il cameraman, all’epoca 30enne, era sposato con una nota conduttrice televisiva spagnola: Raquel Sanchez Silva.

Omicidio, ricerche indizi

La tesi del suicidio ha subito fatto sollevare molti dubbi: sul cadavere sono state trovate delle contusioni sulla fronte, il segno sul collo è risultato poi incompatibile con quello dell’oggetto che l’uomo avrebbe utilizzato per suicidarsi, ovvero una pashmina.

Raquel Sanchez Silva si è sempre dichiarata estranea ai fatti e non è mai stata indagata per la morte del marito, nonostante tutte le contraddizione presenti nel caso.

Le ultime ore di Mario Biondo su Netflix: le puntate

Le puntate de Le ultime ore di Mario Biondo sono disponibili su Netflix a partire dal 3 agosto del 2023. La serie TV, che è anche arricchita da interviste a diversi personaggi tra cui Selvaggia Lucarelli, ha impiegato pochissimo tempo a diventare una delle più viste di sempre in Italia e in Spagna, un chiaro segnale del fatto che questo caso di cronaca continua a interessare molto.