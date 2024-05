Ecco quanto guadagnano i vincitori di Io Canto Family, il talent show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

Lunedì 20 maggio debutta su Canale 5 Io Canto Family, il talent show spin-off di Io Canto dove a sfidarsi a suon di canzoni saranno intere famiglie italiane, che metteranno così anche in luce il loro legame rafforzato proprio dalla musica. A condurre il programma è Michelle Hunziker. In ogni puntata (in totale sono cinque) si sfidano sei squadre, ognuna composta da due persone legate da rapporti famigliari. Al termine di ogni puntata e alla fine ci sarà una sola squadra vincitrice che verrà proclamata nella puntata finale. Ma quanto guadagnano i vincitori di Io Canto Family?

Quanto guadagnano i vincitori di Io Canto Family? Il montepremi

La coppia di concorrenti di Io Canto Family che risulterà vincitrice di questa edizione del talent show si aggiudicherà il montepremi finale che è di 50.000 euro. Per arrivare ad aggiudicarsi il montepremi dovrà però superare le varie sfida, convincere la giuria in studia e il pubblico in studio.

Michelle Hunziker

A decidere di volta in volta quali coppie andranno avanti nel programma e quali invece saranno eliminate saranno prima giuria e il quinto giudice, Chiara Tortorella, la speaker radiofonica di R101. Ma il voto potrà poi essere ribaltato dal pubblico presente in studio che è composto da cento persone.

Io Canto Family: la giuria e i capisquadra

Ma da chi è formata la giuria di Io Canto Family? Ci saranno Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Poi ci saranno anche altre sei personaggi molto noti del mondo dello spettacolo e della musica che saranno i sei capisquadra, ovvero Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. Chissà chi di loro sarà il caposquadra della squadra che alla fine vincerà e si porterà a casa il montepremi finale di 50.000 euro.